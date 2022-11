Cheveley Park Stud : Richard Thompson en « territoire bonus » avant le retour d’Allaho et A Plus Tard | Nouvelles de la course

Le directeur de Cheveley Park Stud, Richard Thompson, estime qu’il est déjà en territoire bonus avant le retour du héros de la Cheltenham Gold Cup A Plus Tard et du brillant Allaho dans les semaines à venir.

Après avoir établi l’opération basée à Newmarket comme l’un des principaux acteurs britanniques sur le plat, le défunt père de Thompson, David, a choisi d’investir massivement dans un nombre relativement restreint de chevaux National Hunt il y a quelques années, une décision qui a porté ses fruits de manière spectaculaire.

Le point culminant de cette entreprise est venu à Cheltenham en mars lorsque A Plus Tard a sprinté sur la célèbre colline pour soulever le ruban bleu entre les mains de Rachael Blackmore.

Image:

Rachael Blackmore est la première femme jockey à avoir remporté la Gold Cup, le Grand National et le Champion Hurdle





Le joueur de huit ans a débuté la saison dernière avec un succès dominant dans le Betfair Chase à Haydock et est fermement sur la bonne voie pour défendre sa couronne dans le Merseyside le 19 novembre.

Thompson a déclaré: “A Plus Tard est en pleine forme et il n’y a que six inscrits à Haydock, ce qui signifie qu’il pourrait n’y avoir que quatre ou cinq coureurs.

“Nous savons tous ce qui s’est passé l’année dernière – tout le monde a quitté Haydock en pensant” mon Dieu, quelle performance c’était “. Cela a montré la qualité du cheval et il l’a également montré dans la Gold Cup, évidemment.

Image:

Rachael Blackmore pose avec le vainqueur de la Gold Cup A Plus Tard chez lui à l’écurie Knockeen d’Henry de Bromhead





“C’est celui sur lequel tout le monde tire cette année et celui que tout le monde dit être le cheval numéro un, mais nous savons que les choses changent et évoluent au cours de la saison.

“J’apprécie totalement ce qu’il a accompli l’année dernière et les deux jours fantastiques que nous avons passés à Haydock et Cheltenham.

“L’apogée de ce projet lorsque nous avons commencé à acheter des chevaux National Hunt était de gagner la Gold Cup et nous l’avons gagnée, donc tout est un bonus.”

Le roi George “une bonne cible” pour Allaho

L’autre vedette de chasse de l’équipe de Cheveley Park est Allaho, formé par Willie Mullins, qui a été tout simplement sensationnel en remportant les deux dernières éditions du Ryanair Chase à Cheltenham.

Après avoir réussi à franchir trois milles dans la Gold Cup de Punchestown en avril, une inclinaison au King George VI Chase le lendemain de Noël a été évoquée et Thompson serait heureux de se rendre à Kempton.

“S’il était en forme et que Willie est d’accord, bien sûr, le King George serait une bonne cible en termes de trois milles plus faciles, en gardant à l’esprit la victoire de la Punchestown Gold Cup et nous savons ce qu’il peut faire de l’avant. ,” il ajouta.

Image:

Allaho monté par Paul Townend sur leur chemin pour gagner le Ryanair Chase (enregistré comme le Trophée du Festival) au cours de la troisième journée du Festival de Cheltenham à l’hippodrome de Cheltenham. Date de la photo : jeudi 17 mars 2022.





“Il y a quelques courses à venir à la mi-novembre, alors j’espère que nous pourrons le voir en action dans quelques semaines.”

Thompson a également révélé que le double vainqueur du Festival de Cheltenham, Sir Gerhard, est plus susceptible de se lancer dans une campagne de chasse aux novices que de rester sur les obstacles, bien qu’une décision finale n’ait pas encore été prise.

Il a déclaré: “La dernière fois que j’ai parlé à Willie, il se dirigeait davantage vers la chasse – c’était probablement il y a environ une semaine, alors nous verrons.

Image:

Allaho monté par le jockey Paul Townend en route pour remporter la Gold Cup Ladbrokes Punchestown





“En fin de compte, Willie est le patron et nous l’écouterons très attentivement et verrons ce qu’il recommande. Je suis sûr que nous le saurons très bientôt.

“Comme je l’ai dit, je pense que nous sommes en territoire bonus après ce que nous avons vécu la saison dernière et la saison précédente.

“La saison dernière, nous avons remporté neuf grades au total, dont quelques très gros, donc je pense que cette saison, nous devons juste espérer une autre bonne saison tout en reconnaissant que nous avons déjà eu beaucoup de chance.”