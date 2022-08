Chevaliers de Kaneland – Section locale de Shaw

Kaneland en bref

Conférence: Rivière Kishwaukee / Interstate 8 (Blanc)

Entraîneur: Pat Ryan (27-16, cinquième saison)

Record 2021 : 5-5, 4-2 ; perdu, 50-14, contre Fenwick au premier tour des séries éliminatoires de classe 5A

Rencontrez les joueurs

Garder un œil sur: Troyer Carlson, jr., QB. Un démarreur de troisième année, Carlson dit qu’il a le travail le plus facile sur le terrain entouré de receveurs rapides et créateurs de jeu comme Aric Johnson. Mais il a lancé pour 2 790 verges l’an dernier alors qu’il n’était qu’un étudiant en deuxième année avec 36 touchés et neuf interceptions, remportant les honneurs de toutes les conférences et de tous les États. Avec une autre année d’expérience à son actif et une ligne que lui et Ryan qualifient de bien améliorée par rapport à l’année dernière, le potentiel est élevé pour Carslon.

Aussi: Chris Ruchaj, père, RB/DB ; Austin Lilly, père, OL/DL ; Brett Larson, jr., OL/DL ; Aric Johnson, jr., WR/DB ; Josh Mauthe, jr., DL/RB ; Ryan Algrim, père, LB ; Johnny Spalasso, père, WR/DB ; Alex Panico, père, DB

Kaneland en photos

L’équipe de football de l’école secondaire Kaneland s’entraîne à Maple Park le mercredi 10 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

La grande idée : plus d’expérience peut-elle se traduire par plus de victoires ?

L’an dernier, les Knights avaient 11 nouveaux partants défensifs, dont seulement quatre ont obtenu leur diplôme. Et bien que la ligne offensive contienne beaucoup de nouveautés, les retours abondent dans les jeux de course et de passe.

Ryan a dit qu’il pense que l’équipe s’est beaucoup améliorée défensivement et pense que les Knights seront tout aussi puissants qu’il y a un an en attaque.

Voici ce que Ryan et les joueurs disent de l’amélioration de l’équipe et du rôle que plus d’expérience a joué à cet égard :

« Nous nous sommes définitivement améliorés par rapport à l’été dernier. Nous avons beaucoup de jeunes enfants qui reviennent, juniors et seniors. Nous avons l’air vraiment bien comme équipe. Notre ligne s’est beaucoup améliorée par rapport à l’année dernière, nous avons de nouveaux arrières dans le champ arrière. Nous avons l’air de pouvoir faire courir davantage le ballon et notre défense semble vraiment solide. — Carlson

«Je pense que c’est beaucoup mieux que l’an dernier, puisque l’année dernière nous étions si jeunes. Beaucoup de gars se sont améliorés depuis. Nous n’avons pas perdu beaucoup d’aînés non plus. — Lily

«Je pense que nous avons la capacité d’être une attaque à deux dimensions. Je pense que tout le monde s’attend à ce que nous lancions le ballon, mais je pense que nous pourrons aussi faire courir le ballon efficacement. Ce sont des coureurs coriaces et physiques, et ils ont une bonne vitesse. C’est une bonne combinaison. Nous avons la capacité de casser certains tacles et ils bloquent bien aussi. Je pense que nous pouvons avoir un jeu de course efficace. — Ryan

Qu’est-ce qu’ils disent d’autre

* Ryan en défense :

«Nous jouions un groupe d’étudiants de deuxième année sur cette défense l’année dernière. Maintenant, ces enfants sont beaucoup plus matures.

* Lilly sur la défensive :

« Comme le dit le dicton, jour après jour. Et je pense que nous avons vraiment fait cela puisque nous avons tellement de gars qui reviennent et nous n’avons fait que nous améliorer depuis.

* Carlson en attaque :

« Je fais la partie facile : je mets le ballon entre leurs mains et ils font le reste. C’est bien d’avoir ces gens autour de vous. Rend mon travail beaucoup plus facile surtout. Ce sont de grands joueurs de football – lancez-leur une petite passe et ils l’apporteront à la maison.

* Ryan sur la progression de l’équipe :

« J’ai l’impression que nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à ce que nous étions il y a un an. Même au début de l’été, nous grandissions beaucoup en tant qu’équipe. Nous sommes beaucoup plus matures en tant qu’équipe de football cette année. J’ai vu de bons progrès. Je suis excité des deux côtés du ballon.

* Ryan à l’attaque :

“Je pense qu’il s’agit de pouvoir protéger le football et contrôler l’horloge. Nous avons la capacité de marquer rapidement, mais surtout pouvons-nous contrôler le verrouillage et protéger le football, pas le retourner.

* Ryan au bout du fil :

« Tout le monde parle de nos joueurs de talent. Mais si notre ligne ne peut pas les protéger et faire des trous, alors cela n’a pas d’importance.

L’horaire

Tous les matchs à 19 h, sauf indication contraire ; un astérisque désigne les jeux de conférence

Date Adversaire 26 août contre Andrew 2 septembre contre Genève 9 septembre chez Morris* 16 septembre contre Woodstock* 23 septembre à Ottawa* 30 septembre vs platane* 7 octobre à Marengo 14 octobre à Woodstock Nord* 21 octobre vs La Salle-Pérou*

La verité

Les matchs à haut niveau étaient monnaie courante pour les Knights l’année dernière, marquant en moyenne 35 points par match mais en autorisant près de 32. Le potentiel d’attaque est très élevé cette année, donc si la défense peut renverser la vapeur, les Knights seront un force après avoir pris la troisième place de la conférence et n’avoir gagné une place en séries éliminatoires qu’à la semaine 9 l’an dernier.

Ruchaj a eu quelques départs dans le champ arrière l’année dernière, et Ryan a déclaré que Tyler Bradshaw et Josh Mauthe le rejoignaient là-bas pour une certaine profondeur. La ligne est le plus gros point d’interrogation, mais Ryan a déclaré qu’il sentait que le groupe, qui comprend les nouveaux partants Robert Warfel, Nick Alstott et Christian Morgan, se rapproche vraiment.

Et défensivement, a déclaré Ryan, l’équipe est beaucoup plus rapide. Le secondaire devrait être une force, avec un tas de partants à double sens offrant une certaine profondeur derrière des gars comme Alex Panico et Anthony Urban.

