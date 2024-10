Cheval québécois positif à l’EEE

Le 11 octobre, une jument Quarter Horse de 2 ans non vaccinée de Lanaudière, au Québec, a été testée positive pour l’encéphalite équine de l’Est (EEE). Le cheval a développé des signes cliniques le 18 septembre, notamment de la fièvre, une ataxie et un état mental altéré. Elle est en convalescence.

EDCC Health Watch est un programme de marketing du réseau équin qui utilise les informations du Centre de communication sur les maladies équines (EDCC) pour créer et diffuser des rapports vérifiés sur les maladies équines. Le EDCC est une organisation indépendante à but non lucratif soutenue par les dons de l’industrie afin de fournir un accès libre aux informations sur les maladies infectieuses.

EEE 101

L’encéphalomyélite équine orientale est causée par le virus de l’encéphalite équine orientale, dont les oiseaux sauvages constituent un réservoir naturel. Les moustiques qui se nourrissent d’oiseaux infectés par l’EEE peuvent transmettre le virus aux humains, aux chevaux et à d’autres oiseaux. Les chevaux ne développent pas des niveaux suffisamment élevés de ces virus dans leur sang pour être contagieux aux autres animaux ou aux humains. En raison du taux de mortalité élevé chez les chevaux et chez les humains, l’EEE est considérée comme l’une des maladies transmises par les moustiques les plus graves aux États-Unis.

Voici quelques conseils pour prévenir les maladies transmises par les moustiques :