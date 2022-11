Cheval Cartier de l’année : Baaeed décroche le premier prix tandis que Kyprios nomme le meilleur Stayer et Highfield Princess le meilleur Sprinter | Nouvelles de la course

La superstar Baaeed a remporté deux prix aux Cartier Racing Awards 2022, dont le prestigieux titre de Cheval de l’année.

Fils du vainqueur 2009 de Sea The Stars, Baaeed a commencé l’année invaincu, remportant quatre courses consécutives du Groupe 1 pour l’entraîneur William Haggas avant de subir sa seule défaite en carrière dans les Qipco Champion Stakes à Ascot en octobre.

Le poulain de quatre ans, qui devient le premier cheval appartenant à Shadwell à recevoir le prix et a également été nommé cheval plus âgé de l’année, sera étalon l’année prochaine après avoir pris sa retraite de la course.

Il a battu la compétition pour le premier prix du vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe Alpinista, du quadruple vainqueur du Groupe 1 Kyprios et de Highfield Princess.

Cette dernière paire a pu remporter des prix séparés avec Kyprios couronné Cartier Stayer, tandis que Highfield Princess a été nommé Cartier Sprinter.

Cartier Racing Awards 2022 – gagnants Cheval Cartier de l’année – Baaeed Colt Cartier de deux ans – Barbe Noire Cartier Pouliche de deux ans – Lezoo Cartier Sprinter – Princesse Highfield Cartier Stayer – Kyprios Cartier poulain de trois ans – Vadeni Cartier Pouliche de trois ans – Inspiral Cheval ancien de Cartier – Baeed Prix ​​du mérite Cartier/The Daily Telegraph – Kirsten Rausing

Après avoir remporté le titre Cartier Two-Year-Old Filly en 2021 – remporté cette année par Lezoo – Inspiral a de nouveau été parmi les gagnants, recevant cette fois le prix Cartier Three-Year-Old Filly, un exploit égalé uniquement par Divine Proportions (2005) et Minding (2016).

Le prix Cartier Three-Year-Old Colt est allé au finaliste de l’Arc Vadeni, qui a vu le vainqueur du Derby Desert Crown et le duo Godolphin de Coroebus et Modern Games.

Image:

Vadeni (à gauche) monté par Christophe Soumillon remporte The Coral-Eclipse à Sandown





Le juvénile star récemment retraité d’Aidan O’Brien, Blackbeard, a remporté le prix Cartier Two-Year-Old Colt, battant ses camarades d’écurie Auguste Rodin et le gagnant de Little Big Bear et Dewhurst Chaldean.

La récipiendaire du Cartier/The Daily Telegraph Award of Merit en 2022 est la propriétaire-éleveuse Kirsten Rausing, qui a connu une année remarquable avec le triomphe de l’Arc d’Alpinista et a célébré un premier succès dans la British Classic en tant qu’éleveuse avec Eldar Eldarov à St Leger.

Image:

Le jockey britannique Luke Morris pose avec Alpinista après avoir remporté le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe





Laurent Feniou, directeur général de Cartier UK, a déclaré : « Baaeed a illuminé la saison avec quatre brillantes victoires et il est un digne récipiendaire du prix Cartier Cheval de l’année.

“Nous sommes également ravis d’honorer Kirsten Rausing, qui a tant donné à l’industrie, avec le prix du mérite Cartier/The Daily Telegraph.

“C’est un privilège pour Cartier de pouvoir reconnaître ces champions de ce sport et mes plus sincères félicitations vont à tous les gagnants de cette année.”

Les temps forts des 32e Cartier Racing Awards seront diffusés sur Sky Sports Racing à 16h15 le dimanche 13 novembre.