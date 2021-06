Cheugy et comment cela peut être nocif, renforce les stéréotypes et le sexisme

Êtes-vous cheugy?

Le terme, qui décrit une personne qui n’est pas à la mode ou qui fait trop d’efforts, a explosé sur TikTok, incitant les utilisateurs, en particulier les 20 et 30 ans, à se demander s’ils entrent dans la catégorie.

Les ceintures Gucci, les jeans skinny déchirés et les hauts monogrammés ont tous figuré sur la liste des articles chics de l’utilisateur @youngnlipless, recueillant près de 300 000 likes. Parmi les autres choses qualifiées de cheugy, citons la poterie Rae Dunn, l’énergie #GirlBoss et les panneaux décoratifs en bois de la variété « vivre, rire, aimer ».

Bien que cheugy (prononcé chew-gee) puisse sembler être une étiquette ludique, il peut avoir des effets négatifs, en particulier pour les femmes. Même ainsi, les experts disent que nous ne devrions pas prêter trop d’attention à la dénigrement à la mode, car ce n’est que la dernière version d’une insulte fatiguée.

Une nouvelle façon de classer les gens

L’idée d’utiliser l’argot pour mettre les gens dans des boîtes démodées n’est pas nouvelle.

Par exemple, bien qu’il ait été inventé à peu près à la même époque, cheugy est souvent décrit comme la version la plus récente du mot « de base », qui décrit une personne, généralement une femme, qui n’est pas originale ou ordinaire. Cheugy a été étroitement associé à la génération Z grâce à sa montée en puissance sur TikTok.

« Nous entendons souvent des éloges pour les jeunes qui dépassent les cases d’une manière ou d’une autre… mais quand je pense au terme cheugy, c’est un rappel fortifiant que cette génération ne dépasse pas les catégories et les classifications, elle n’utilise tout simplement pas le même vieux ceux que d’autres générations ont fait », explique Juliet A. Williams, professeur à l’Université de Californie, Département d’études de genre de Los Angeles.

« Nous proposons simplement d’autres façons de classer les gens, d’autres façons de stéréotyper les gens, d’autres façons de les catégoriser de manière dédaigneuse », ajoute-t-elle. « Très souvent, ces nouvelles catégories sont en fait des versions à peine voilées des originales, ce qui est encore plus dérangeant. »

Pour voir l’impact du mot, ne cherchez pas plus loin que les gens qui changent de style ou de cheveux afin de suivre les tendances.

« Même s’il s’agit de réprimandes douces au début, cela peut toujours avoir un impact significatif sur le comportement des gens », explique Jonathan Bowman, professeur d’études en communication à l’Université de San Diego. Il ajoute que n’importe quel mot « peut être transformé en arme ».

Leora Tanenbaum, auteur de « Je ne suis pas une salope: Slut-Shaming in the Age of Internet », dit que l’impact du terme est le plus aigu pour les femmes.

« Être étiqueté hors de propos ou en retard sur l’apparence peut piquer pour n’importe qui, mais cela peut piquer plus gravement pour une femme parce que nous sommes d’abord jugés sur la base de notre apparence », explique-t-elle.

Bowman note que Cheugy a également un problème de classe.

« C’est un terme qui peut indiquer que vous n’êtes pas exactement sur la tendance, mais cela suppose que les gens ont la capacité financière d’être sur les tendances », dit-il. « Certaines tendances auxquelles vous pouvez facilement vous adapter, mais d’autres nécessitent également une sorte d’apport financier. »

La plus grande image nuisible

L’impact du terme dépend de plusieurs facteurs, notamment le ton et l’intention, explique Bowman.

« L’argot est de nature tellement relationnelle qu’il est en grande partie lié à la façon dont il est utilisé et à l’intention derrière la personne », dit-il. « La nature de la relation entre les deux personnes aidera probablement à définir s’il s’agit de taquineries douces, d’un terme affectueux ou s’il s’agit carrément de calomnie ou de méchanceté. »

Le terme peut également piquer s’il y a un écart d’âge en jeu.

« C’est vraiment différent lorsque le terme est utilisé sur vous par quelqu’un d’une génération différente », dit-il. « Donc, si l’un de mes bons amis de mon âge m’appelait cheugy, je rirais un peu … mais si une personne plus jeune le faisait, il y aurait probablement un peu plus d’introspection avant que je puisse être gentil de rire. »

Bien qu’il y ait quelque chose de « dédaigneux et péjoratif » dans des termes comme cheugy et basique, ces termes sont des indicateurs de problèmes plus profonds et plus vastes, dit Williams.

« Le problème est que lorsque nous intégrons ce type de terminologie dans notre langage, nous donnons l’impression qu’il est naturel et normal de mettre les gens dans des cases, et c’est une condition propice à des cas plus directs, flagrants et percutants », dit-elle.

Dans une série de TikToks, l’utilisateur @kierabreaugh a expliqué comment elle considérait le terme comme une projection de misogynie intériorisée.

« La vraie libération signifierait que les femmes seraient autorisées à être coquines et que personne n’en dirait (explétif) à ce sujet. Personne ne juge les femmes en fonction de ce qu’elles aiment, parce que les gens ne font pas ça aux hommes de la même manière », dit-elle dans un clip. « Faites autre chose de votre temps parce que votre misogynie intériorisée se montre. »

Cependant, la solution n’est peut-être pas d’interdire le mot lui-même, explique Williams.

« Si nous disons aux gens: » Oh, vous ne pouvez pas dire cheugy ou basique « , ce n’est pas comme s’ils allaient commencer à être plus respectueux des femmes, ils vont juste trouver de nouveaux mots », dit-elle.

Tanenbaum convient qu’il est acceptable d’utiliser le terme car « il n’y a rien de mal à être cheugy » pour commencer – mais soyez conscient de la façon dont cela peut renforcer des idéaux négatifs plus larges.

« Réfléchissez avant de parler, et s’il y a la possibilité que vous injectiez de l’anxiété ou de la pression, ou que vous renforciez les normes d’apparence sexistes ou racistes, alors parlez d’autre chose », dit-elle.

Bowman espère que, tout comme le terme basique, cheugy sera approprié positivement par les personnes qui l’utilisent comme un moyen de le réclamer comme un « insigne ironique de fierté ».

« Même avec le mot basique, si quelqu’un me disait : ‘Oh tu es tellement basique’, je serais un peu contrarié. Mais quand la saison du Pumpkin Spice Latte arrive… Je suis fièrement basique, et je ira chercher ce Pumpkin Spice Latte le premier jour de sa sortie », dit-il en riant.

