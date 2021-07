Chetan Sakariya met en sac Twin Wickets lors de ses débuts avec ODI, Twitter se souvient de son parcours inspirant

Avec une avance inattaquable de 2-0, l’équipe indienne a offert ses débuts à cinq joueurs avant le troisième et dernier match de l’ODI contre le Sri Lanka vendredi. Alors que l’inexpérience a peut-être coûté le match à l’équipe de Shikhar Dhawan, il y avait beaucoup à retirer de la cause perdue, notamment les débuts de Chetan Sakariya sous le maillot indien. Le meneur de course des Rajasthan Royals a pris son premier guichet sous la forme de Bhanuka Rajapaksa (65 ans) lorsque K Gowtham (un autre débutant) a pris une splendide prise à la jambe fine pour le renvoyer après que le frappeur lankais a été abandonné par Dhawan pour 31 tandis que Sakariya l’a lâché 11 s’exécute plus tard.

Le deuxième guichet de Sakariya était plus gratifiant pour les téléspectateurs lorsqu’il a suivi son premier guichet international avec une balle plus lente. Complètement trompé par l’écart, Dhananjaya de Silva est tombé rattrapé et a joué aux quilles.

Les fans de cricket qui ont suivi le parcours de Sakariya en 2021, une année extrêmement tumultueuse pour le jeune pistolet, étaient heureux que le joueur de cricket ait eu une chance et qu’il en ait fait quelque chose. Les chiffres de bowling de Sakariya lus lors de son premier match d’un jour étaient : 8-0-34-2.

Tellement heureux pour Chetan Sakariya. Guy a perdu son frère, son père, a été financièrement pris au dépourvu. Et aujourd’hui, il fait ses débuts pour l’Inde. Un bon lanceur de bras gauche et peut aussi se balancer. L’Inde a besoin de lui. J’espère qu’il surpassera tout le monde dans l’unité de bowling. Mérite tout le bonheur ❤️ – Aditya Pandey (@Tweet_by_Aditya) 23 juillet 2021

Janvier 2021 – Le frère de Chetan Sakariya décède Avril 2021 – Chetan Sakariya fait ses débuts à l’IPL Mai 2021 – Décès du père de Chetan Sakariya Juillet 2021 – Chetan Sakariya fait ses débuts en Inde Quelles montagnes russes d’une année pour lui ! #INDvSL – Vinesh Prabhu (@prabhu_vinesh94) 23 juillet 2021

Perdu son père et son frère, sélectionné pour la série SL en tant que lanceur de filet, a eu l’opportunité de jouer le dernier ODI et de donner Brkthru à l’Inde sur une scène critique Sakariya obtient ses débuts Wkt#INDvsSL– Arun Vijay (@AVinthehousee) 23 juillet 2021

Sakariya passe une excellente journée. Une capture brillante, 2 très bons guichets pour ses débuts !!! Son père, son frère doit être heureux du ciel !! Bravo mon garçon !! Rendez votre père, votre frère et votre nation plus fiers !! #chetansakariya#INDvSL #SLvsIND– Gaurav Taparia (@whogaurav12) 23 juillet 2021

Chetan Sakariya en quelques mois a perdu son frère alors qu’il s’est suicidé a perdu son père à cause de Covid Malgré toutes les difficultés, il a joué une fantastique saison IPL, a rejoint Team India et a obtenu son premier guichet international. Les rêves deviennent réalité pour les âmes les plus fortes. #INDvSL – Roshan Rai (@ItsRoshanRai) 23 juillet 2021

Issu d’une famille pauvre, ce jeune garçon ose rêver. A perdu son frère par suicide et son père par COVID en l’espace de quelques mois. N’arrêtait pas de rêver. Aujourd’hui, il fait ses débuts en Inde. Aujourd’hui, il réalise son rêve. Faites une révérence Chetan Sakariya, vous le méritez.#SLvsIND pic.twitter.com/4zPaU5BYEV – Aari (@aari_stocrat) 23 juillet 2021

RAPPELEZ-VOUS LE NOM « CHETAN SAKARIYA » Cet homme a perdu son frère alors qu’il jouait #Trophée Ranji, son père était cloué au lit. Le père de Chetan est conducteur de voiture. Son père lui a dit un jour : « Ce jeu est un sport d’homme riche ». Mais ce passionné n’a jamais quitté le cricket des yeux. pic.twitter.com/2jdlYhr22k– Ghanshyam jangid (suivre en arrière💯) (@Ghesu18) 23 juillet 2021

Plus tôt cette année, le père de Chetan Sakariya, Kanjibhai, a succombé au coronavirus. Le meneur de jeu du bras gauche jouait dans le trophée Syed Mushtaq Ali lorsqu’il a perdu son frère en janvier de cette année.

Dans une interview, Sakariya, 22 ans, a déclaré que le paiement qu’il avait reçu de sa franchise IPL Rajasthan Royals était utilisé pour aider sa famille dans sa « période la plus difficile ».

Sakariya a ajouté qu’il était le seul soutien de famille de sa famille, le cricket étant la seule source de revenus. Si l’IPL n’avait pas eu lieu avant même un mois, cela aurait été plus difficile pour lui.

Pendant ce temps, trois guichets chacun pour les filateurs Akila Dananjaya et Praveen Jayawickrama, suivis de demi-siècles pour Avishka Fernando (76) et Bhanuka Rajapaksa (65) ont aidé le Sri Lanka à remporter une victoire de trois guichets dans le troisième ODI, qui a été réduit à 47 overs a côté à cause de la pluie. C’était la première victoire ODI du Sri Lanka à domicile contre l’Inde en neuf ans.

Remarque : Cette nouvelle peut être déclenchante. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez l’une de ces lignes d’assistance : Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832-2252525, Jeevan (Jamshedpur ) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata).

