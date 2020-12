L’auteur indien et personnalité publique Chetan Bhagat est sorti avec un masque facial pour vérifier l’état de ses propres ventes de livres récemment. L’auteur de Three Mistakes of My Life a publié samedi sur Twitter une vidéo dans laquelle on le voit porter un masque facial en train d’acheter son propre livre.

Utilisation du masque facial mandaté pour empêcher la propagation de coronavirus pandémie, Chetan vérifie l’esprit d’un colporteur dans ses livres. Dans la vidéo d’une minute et neuf secondes, Chetan peut être vu dans un taxi qui s’est arrêté à un feu de circulation. Il est en pourparlers avec un libraire sur le signal de vente d’un de ses livres récents, One Arranged Murder. Sous l’apparence de son masque facial, il prétend ne pas être l’auteur de ce livre.

Bhagat demande au colporteur si l’auteur du livre est bon, ce à quoi le colporteur lui assure que les livres sont bons. Il achète ensuite le livre et révèle son identité tout en enlevant son masque. Il prend également un selfie avec Hawker et le remercie d’avoir vendu ses livres sur les feux de signalisation.

La vidéo a été visionnée plus de 179,9 mille fois et aimée 7,6 mille fois sur Twitter. Il a sous-titré la vidéo: « J’ai rencontré un homme aujourd’hui qui a refusé d’accepter que Chetan Bhagat ne soit pas bon! Je le cœur et admire son travail acharné et son marketing! Je suis qui je suis grâce à ces gars! «

Aujourd’hui, rencontrez cet homme qui a refusé d’accepter que Chetan Bhagat n’est pas bon! Je ♥ ️ l’admire et c’est du travail acharné et du marketing! Je suis qui je suis grâce à ces gars! pic.twitter.com/pdFNTEtIVZ – Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) 5 décembre 2020

Les internautes ont noté que le succès d’un auteur en Inde est lorsque ses livres sont vendus aux feux de signalisation. Comme l’a noté un utilisateur, «l’Inde n’a pas besoin du NYT pour indiquer les livres les plus vendus, si le livre est vendu aux feux de signalisation, il s’agit d’un best-seller».

Un autre fan de l’auteur a commenté: «La bonne chose à propos de votre écriture est qu’elle est simple à comprendre et facile à connecter. Voilà pourquoi nous vous aimons. «

L’avantage de votre écriture est qu’elle est simple à comprendre et facile à connecter. C’est pourquoi nous t’aimons – Deepak Dhongde (@deepak_dhongde) 6 décembre 2020

L’un des fans de l’auteur de 46 ans a écrit: « Chetan monsieur, votre écriture a amené tant de nouveaux lecteurs sur la plateforme de lecture. »

En tant que vendeur, bien sûr, je ne dirais rien de mal sur les produits que j’essaie de vendre! 😉 # sales101 Cela dit, j’admire votre travail! – Ravi Shankar (@ rshankar07) 6 décembre 2020

Certaines personnes ont fait remarquer qu’il est naturel pour un vendeur de fixer le prix du produit qu’il vend afin de gagner de l’argent. Un utilisateur a commenté: «En tant que vendeur, bien sûr, je ne dirais rien de mal sur les produits que j’essaie de vendre! Winking Face # sales101 Cela dit, j’admire votre travail! «