Chetan Bhagat partage une photo avec sa femme lors de la 25e réunion à l’IIM-A

Le roman de l’auteur Chetan Bhagat 2 States: The Story of My Marriage a été un énorme succès. Un film mettant en vedette Alia Bhatt et Arjun Kapoor a également été réalisé sur la base de ce roman. L’intrigue tourne autour de la façon dont un couple, Krish et Ananya, venant d’horizons différents, sont profondément amoureux et veulent se marier. L’histoire d’amour réelle de Chetan l’a inspiré à écrire le livre, qui s’est finalement transformé en un film à succès. Maintenant, prenant son compte Instagram officiel, l’auteur a partagé une image avec sa femme sur le campus de l’Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIM-A). C’est là que le film a été tourné et que tous les deux ont fait leur MBA.

En téléchargeant l’image, Chetan l’a considérée comme “Les deux États originaux”. “25 ans plus tard… #theoriginal2states #25threunion #iima #anushabhagat #krish #ananya”, lit-on dans la légende de l’image.

Depuis sa mise en ligne, il a laissé les téléspectateurs complètement émerveillés. L’image a recueilli plus de 67 000 likes. “J’ai tellement aimé le livre, mais je n’ai jamais regardé le film après ça parce que je savais que les films déçoivent toujours les lecteurs”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “J’écoute juste la chanson mast Magan sur Spotify et j’ai ouvert insta et j’ai vu ce post. Quelle coïncidence.

Pendant ce temps, plus tôt, Chetan Bhagat a rencontré le chef du Congrès Shashi Tharoor lors d’un sommet et a fait la une des journaux. L’échange Twitter entre les deux est ce qui a attiré l’attention. C’est le tweet de Bhagat sur la langue anglaise en Inde qui a suscité de vives réactions. En publiant une photo de lui avec Tharoor, Bhagat a écrit : « L’Inde a deux types d’anglais. 1. Le @shashitharoor anglais. 2. L’anglais @chetan_bhagat. Alors que Bhagat est connu pour son style simple, Tharoor est connu pour son utilisation de mots difficiles qui obligent les gens à ouvrir le dictionnaire. “Non. Pas du tout. Nous avons beaucoup d’Anglais. RK Narayan anglais, Nirad Chaudhary anglais, Gandhi anglais, Nehru anglais, Mulkraj Anand anglais, Nissim Ezekiel anglais, Vikram Seth anglais, Arundhati Roy anglais etc. Notre anglais n’est pas si mauvais !”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici