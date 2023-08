Cheta Singh : le prince Kanwaljit Singh et Japji Khaira partagent des exclusivités en coulisses | Entretien

Cheta Singh : Saga Studios et Nakash Films ont présenté une merveilleuse histoire tournant autour de la vengeance contre une société au visage pervers. Le film « Cheta Singh » devrait sortir en salles le 1er septembre 2023. Le film marque un changement significatif par rapport aux offres comiques habituelles du cinéma punjabi. Le réalisateur et les scénaristes du film sont fiers de présenter un thriller captivant qui tiendra les spectateurs en haleine. Avec un scénario captivant, des performances intenses et une action à indice d’octane élevé, ce film est prêt à redéfinir les limites de l’industrie. L’attente pour des performances époustouflantes à l’écran est enfin terminée. Après avoir regardé la bande-annonce, on peut dire que les deux affiches ont rendu justice à la bande-annonce tout en gardant le public abasourdi en ce qui concerne le scénario du film. La bande-annonce du film semble prometteuse et puissante, donnant un bon avantage aux affiches. Réalisé par Ashish Kumar et en présence du prince Kanwaljit Singh, Japji Khaira, Mahabir Bhullar, Baljinder Kaur et bien d’autres. Le prince Kanwaljit est resté fidèle à ses positions et s’est penché en avant avec une performance jamais vue auparavant.