Chet Johnson a révélé son corps totalement tatoué alors que le père adoré faisait un câlin à ses enfants dans une jolie photo.

L’Ex On The Beach a posé topless et en short minuscule pour montrer les tatouages ​​couvrant entièrement son torse, ses bras et ses jambes.

L’encrage contrastait avec l’adorable couple dans ses bras – le bébé Elvis et sa fille Ocean, qui ont eu un an en novembre.

Chet et sa copine co-star Ex On The Beach, Helen Briggs, ont accueilli Elvis dans le monde le lendemain de Noël.

Annonçant la nouvelle sur Instagram, Chet, 30 ans, a déclaré que c’était une naissance « folle » car le jeune homme de 25 ans a été emmené au bloc opératoire.







La naissance n’a pas été simple, mais le fier papa a dit au monde entier que leur bébé était arrivé heureux et en bonne santé pendant la période des fêtes.

Il a déclaré aux fans sur son histoire Instagram: « Merci pour tous les messages, c’est bouleversant.

« Helen est cool, bébé est cool. Je suis sûr qu’Helen vous expliquera tout le travail quand elle le pourra parce que c’était fou. Mais oui, nous sommes là et petit … Je ne vais pas encore dire son nom. Je vais dis-le bientôt.

« Mais oui, merci à tous. »







L’ancienne star de TOWIE, Danielle Armstrong, a rapidement félicité le couple en publiant: « Oh Wow quel beau petit garçon si heureux pour vous. »

Ils l’ont appelé Elvis mais son arrivée n’a pas été sans complications.

Helen a posté: « J’ai dû descendre au théâtre à la fin, je posterai plus tard. Merci du fond du cœur pour tous les messages. »







Chet et Helen ont charmé les téléspectateurs sur Ex On The Beach alors qu’ils sont tombés amoureux de l’émission.

Les deux ont figuré dans la quatrième saison de l’émission de téléréalité, dans laquelle d’anciens couples sont envoyés dans un lieu romantique pour voir si leur amour reviendra.

Chet est le frère de Casey de Stereo Kicks, qui a un fils d’un an avec la star de Geordie Shore, Marnie Simpson.