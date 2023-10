Chet Holmgren et Victory Wembanyama brillent lors de leurs débuts en pré-saison NBA

Victor Wembanyama de San Antonio et Chet Holmgren d’Oklahoma City ont été à la hauteur du battage médiatique lors de leurs tout premiers matchs préparatoires de la NBA.

Holmgren a récolté 21 points et neuf rebonds en 16 minutes en première mi-temps, et le Thunder a battu les Spurs 122-121 lundi soir. Wembanyama a récolté 20 points et cinq rebonds en 19 minutes, principalement en première mi-temps.

Wembanyama était le choix n°1 au repêchage de 2023. Holmgren était le deuxième choix du repêchage de 2022, mais il s’est blessé au pied pendant l’intersaison et a raté toute la saison dernière.

Holmgren de 7 pieds 1 pouce a remporté le premier match contre Wembanyama 7-4, mais les deux ne se sont pas souvent affrontés. Tous deux ont montré leur large éventail de compétences, allant de la manipulation du ballon à la conduite dans la circulation en passant par la réalisation de paniers à 3 points. Holmgren cherchait à marquer dans les premières minutes tandis que Wembanyama s’en remettait principalement à ses coéquipiers.

Holmgren a marqué le premier en réalisant l’un des deux lancers francs. Il a marqué sur un lay-up de conduite, puis a été victime d’une faute peu de temps après et a réussi deux lancers francs. Il a marqué cinq points dans les trois premières minutes.

Wembanyama est devenu plus agressif à mesure qu’il entra dans le courant. Son premier panier était un dunk à deux mains. Il a ensuite rejeté Jalen Williams, une sélection All-Rookie la saison dernière.

Un peu plus tard, Wembanyama a conduit directement sur Holmgren, a marqué, a commis une faute et a réussi le lancer franc pour donner l’avantage aux Spurs 21-15.

Holmgren a récolté 14 points et sept rebonds en huit minutes avant de faire une pause. Wembanyama avait 10 points en sept minutes avant son premier repos.

Les deux ont continué leur show au deuxième quart-temps. À un moment donné, Wembanyama a frappé un 3 points de 25 pieds et Holmgren a répondu avec un 27 pieds 10 secondes plus tard.

Les Spurs avaient une avance de 65-48 lorsque Wembanyama s’est reposé et le Thunder a réalisé une séquence de 21-12 pour revenir dans le match.

Wembanyama a récolté 18 points sur 7 tirs sur 9 en première mi-temps pour aider San Antonio à prendre une avance de 81-74 à la pause.

Reportage de l’Associated Press.

