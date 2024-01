Chet Holmgren a amené le Thunder à un nouveau niveau

Chet Holmgren et Victor Wembanyama ont joué au basket l’un contre l’autre cette semaine. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Il y avait le match de championnat de la Coupe du Monde FIBA ​​U19 2021une confrontation cette pré-saisonet un duel lors du tournoi de saison en novembre. Lors de ce match pour le titre de la Coupe du monde, Wembanyama a dominé Holmgren, mais les États-Unis ont battu la France. Lors de leur match préparatoire, ils ont tous deux bien marqué le ballon. Lors de leur inclinaison de novembre, ils ont tous deux pondu des œufs. Le match de mercredi soir était différent. Oui, c’était pour l’essentiel non compétitif. Le Thunder est bien meilleur que les Spurs et les a fait sortir du terrain. Mais les gens n’étaient pas vraiment concentrés là-dessus. Ils ont été impliqués dans la bataille Chet contre Wemby kaiju dans le jeu. Il y a eu des éclairs des deux côtés, mais ce sont les six minutes du début de la quatrième qui ont le plus résonné. Pendant ces six minutes, ils se sont affrontés comme si c’était légèrement personnel. Pendant ces six minutes, c’était de la drogue.

Wembanyama a terminé avec 24 points, 12 rebonds, quatre passes décisives et quatre contres. Il était 9 sur 18 sur le terrain, 0 sur 3 à distance et 6 sur 8 depuis la ligne. Holmgren a terminé avec 17 points, neuf rebonds, quatre passes décisives et trois blocs. Il était 7 sur 13 sur le terrain, 2 sur 4 sur 3 et 1 sur 3 sur la ligne. Lorsqu’ils se sont tous deux retirés du match avec 6 :47 à jouer au quatrième quart, le Thunder menait 28. Ils se battent pour le titre de recrue de l’année, ayant tous deux mené de grandes campagnes, tout en jouant dans deux équipes très différentes. contextes. Wembanyama est limité à quelques minutes, obtient une tonne de tirs et a mis en place de nombreuses séquences époustouflantes. Holmgren joue en moyenne 30 minutes par match, a été un tireur meilleur et plus efficace et est le deuxième meilleur joueur d’une équipe située au sommet de l’Ouest. Leurs situations ne pourraient pas être plus différentes. Wembanyama est merveilleux, sidérant. Il va apporter des feux d’artifice. Holmgren n’est pas opposé à la pyrotechnie, mais ce qui ressort chez lui, c’est la stabilité, la cohérence.

Holmgren a fait ce que peu de recrues peuvent faire : gagner. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles le Thunder se retrouve en tête du classement de la Conférence Ouest. En 44 matchs, ils ont une fiche de 31-13. La saison dernière, à cette époque, ils avaient une fiche de 21-23. L’année précédente, ils avaient entre 14 et 30 ans. Le revirement a été sévère et coquin. Holmgren n’est pas la seule raison pour laquelle ils ont fait un grand pas en avant. Il y a plusieurs. Pour en citer quelques-uns :

A. Shai Gilgeous-Alexander peut changer de forme, muter, devenir spectral.

B. Ils sont deuxièmes de la ligue avec un pourcentage de 3 points.

C. La bourse Kardashian ne s’étend pas aux sous-vêtements.

D.Jalen Williams est un artiste.

Mais le fil sous tension à tout faire et aux membres bizarres est le tapis qui lie la pièce ensemblele nouveau L’homme miracle du Minnesota OMS, grâce à sa propre polyvalencede maturité et de compétitivité, a élevé un groupe de jeunes parvenus prometteurs au point de discorde.

Holmgren était le non. 2 choix au repêchage NBA 2022. Le décollage n’a pas été immédiat. Après avoir époustouflé lors de sa première ligue d’été, ayant excité tout le monde face aux possibilités, Holmgren s’est blessé. Une blessure de Lisfranc au pied droit, subie lors de l’un des CrawsOver Pro-Ams de Jamal Crawford à Seattle, l’a contraint à s’absenter pour l’année. Le Thunder a raté les séries éliminatoires, perdu lors du deuxième match des play-in, mais les attentes pour cette saison étaient élevées. Gilgeous-Alexander venait d’être sélectionné dans la première équipe All-NBA. Williams, qui a fait un effort tardif pour le titre de recrue de l’année avec ses incantations douces, s’améliorerait sûrement. Et, idéalement, Holmgren avait du sens en tant que grand pour grandir à leurs côtés. Passez à maintenant et l’ajustement n’est plus théorique. C’est réel et sans coutures. Slim est le véritable article.

Cette version d’Oklahoma City est plus difficile à repérer, difficile à préparer. Ils sont bizarres et jouent de cette façon, ils utilisent tous leurs joueurs sur tout le terrain. C’est un style d’attaque constant, qui invite tout le monde sur le terrain à jouer et à filtrer, et qui essaie de manipuler autant que possible la défense. Ils mettent chaque défenseur en garde, augmentent le nombre de rotations/décisions et attendent l’ouverture. OKC accorde une grande importance à la polyvalence. C’est pourquoi la coupe Holmgren est si parfaite. *Ace Ventura crie au stationnement* COMME UN GANT. Il fait beaucoup de bien.

Vous voyez, le lecteur Thunder. Une bande de chauffeurs, ce qui devrait être plus facile à épeler. Ils conduisent et ne s’arrêtent pas. Ils conduisent et donnent des coups de pied et conduisent et coupent et conduisent pour marquer et conduire, conduire, conduire. Vestes scorpions et Jeunesse électrique. Budget cure-dents robuste. Ron Perlman exploitant une pizzeria Nino. OKC veut étendre la défense sous tous les angles, lui faire garder de multiples actions. L’offensive attaque par vagues, le chef du Thunder Mark Daigneault déployant des alignements où les cinq gars sur le terrain peuvent constituer une menace. Ils vous entraînent dans des matchs croisés, trouvent le défenseur le plus désavantagé et sélectionnent la croûte jusqu’à ce qu’elle saigne. Le Thunder trouve des ouvertures dont vous ignoriez l’existence, coupez, faites du foin. Il y a des écrans garde-à-garde, des pick-and-roll inversés, des glissements, des fusées éclairantes et des lecteurs oh-ouais. La mort par mille coups. Mais une équipe ne peut pas être douée pour diriger le ballon de basket à moins d’être également douée pour le tirer. Les conducteurs ont besoin d’espace, de voies. Les bons tireurs fournissent cela. Et si tout le monde sur le terrain peut faire ces deux choses, eh bien, kumbaya mon Dort. Kumbaya.

Ce style de jeu n’est possible que si vous disposez d’un 5 qui peut également mettre la tuque et cuisiner au rebond. Chet Boyardee ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, j’ai mal à la tête. Son tir a ouvert les choses et donné à l’offensive plus d’espace pour respirer. Mais c’est la malléabilité globale de Holmgren qui a permis de débloquer cette équipe d’Oklahoma City plus rapidement que prévu. Il a dépassé toutes les attentes. Parfois, il suit l’action et tra-la-las jusqu’aux 3 au-dessus de la pause. Parfois, il coupe jusqu’au panier. Parfois, il attrape et conduit. Parfois, il place un pick-and-roll sur le bord. Parfois, il choisit et s’initie. Il laisse les défenses deviner, les fait réfléchir. Le Thunder l’utilise partout : l’aile, le coin, le bloc, le coude, le point du dunk, la pointe, n’importe où sur la terre verte de Chet. Il sait juste comment jouer, où être.

Les passages de Holmgren en championnat d’été ont laissé des impressions plutôt positives, mais il y a eu aussi des erreurs, des choses qui devaient être améliorées. Là, vous avez vu qu’il pouvait s’éloigner un peu trop du rebond, laissant le ballon exposé. Et les défenseurs le poussaient, pénétraient dans son dribble et le relevaient de ses fonctions. Il est plus à l’aise maintenant, plus décisif, il a plus de facilité dans le dribble. Ne vous laissez pas décourager par le cadre Lurch. Il est grand mais il peut s’abaisser, se faufiler dans la circulation, improviser. Il y a plus là là avec la création du plan que ce qu’on nous faisait croire. Il fera clignoter le mixeur, passera à son mouvement de rotation et se dirigera vers la jante ou effectuera le retournement. Slim peut parfois paraître un peu désordonné, mais il n’y a pas beaucoup de rayures sur ses disques en ce qui concerne ses mouvements. Il est fluide et souple. Ceci est amplifié dans la transition. Il devient extensible avec son jeu de jambes et créatif avec ses fronces. Rien de tout cela à la recherche d’un meneur. Il comprend et s’en va.

Cette malléabilité s’étend également au côté défensif. C’est un mangeur de fumée. Le commissaire des pompiers Chet, éteignant les flammes. Holmgren est enragé et exhaustif, s’offusque personnellement de quiconque se précipite dans l’espace aérien de Thunder sans sa permission. Holmgren a une fiche de 7-1 avec une envergure de 7-6. Il y a beaucoup de longueur. Mais les bras ne sont pas la seule raison pour laquelle son blocage de tir est si muahaha. C’est un naturel, il peut frapper avec la gauche, la droite ou les deux à la fois. Les blocs à deux mains semblent particulièrement dédaigneux. Moins arrêter le tir de quelqu’un en l’air, plus déconstruire la défense jusqu’à son essence : retirer le ballon. Il a un timing et une anticipation de premier ordre. En aide, il apparaît souvent prémonitoire. Il a disputé les 44 matchs cette saison. Dans 20 d’entre eux, il a eu trois blocs ou plus. Lors d’une victoire à la mi-décembre à Denver, il a établi son record de saison avec huit refus.

C’est l’un des bloqueurs de tir les plus audacieux de la ligue. Beaucoup d’empressement défensif ici. Le gamin est implacable. Vient arrivant du Pays Imaginaire, donne des hauts aux moins fortunés, fait faillite. La combinaison du moteur et de la longueur signifie qu’il essaiera de bloquer n’importe quoi. Aucune crainte de se faire prendre du côté des fesses d’une affiche. Si vous faites partie de l’équipe de Holmgren, tout ce qui arrive dans cette voie, il est à toi. Seul Brook Lopez a contesté plus de tirs au bord cette année. Holmgren sait qu’il se fera parfois tremper. Tu penses qu’il s’en soucie ? Un type est entré dans l’année en cosplayant Lincoln avec une lumière Shenandoah. Il portait une Nike Tech Fleece intégrale et des pantoufles à son retraite du maillot du lycée. Tu penses qu’il se soucie de la façon dont il regards? Le coût des affaires, bébé. Il a une maison à protéger. En outre, il laissera également beaucoup de potentiels yammers du mauvais côté d’un moment fort, remettant en question leur propre réalité, leur dunk rejeté.

Tout au long de la saison dernière, le Thunder a employé une rotation centrale macramée de Mike Muscala, Jaylin Williams, Kenrich Williams, Jeremiah Robinson-Earl et Aleksej Pokusevski. Olivier Sarr a pris un départ. Un Holmgren en bonne santé a été la réponse à presque toutes les faiblesses de l’OKC en matière de rebond défensif – ils sont toujours le deuxième pire de la ligue – et ces difficultés étaient attendues. Lorsque votre première ligne de départ est 7-1 et 6-5 et que les deux s’enregistrent à 195 livres, vous allez abandonner certaines planches. Ce n’est pas de l’analyse, c’est Darwin. Ils se rattrapent dans d’autres domaines, comme les victoires.

Certes, Slim a énormément bénéficié de jouer avec un garde All-NBA en la personne de Shai Gilgeous-Alexander. Mais Holmgren n’a pas besoin des repas préparés pour lui. Il apporte son propre funk aux isolements, a lancé des poignards de…