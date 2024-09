Chet Hanks a dîné avec Kim Zolciak et déménagerait en Géorgie à ce jour

La rencontre avec Kim Zolciak a été un moment fort pour Chet Hanks — et il est désormais prêt à sortir avec l’ancienne actrice de « Real Housewives of Atlanta » après que des étincelles aient jailli sur le tournage de « The Surreal Life : Villa of Secrets ».

« L’un des meilleurs moments de ma vie a été de rencontrer Kim Zolciak », a déclaré l’acteur à Page Six en exclusivité sur le tapis noir des MTV Video Music Awards 2024 à l’UBS Arena d’Elmont, New York, mercredi.

Hanks, 34 ans, a partagé que lui et Zolciak, 46 ans, étaient restés en contact depuis la fin du tournage de l’émission de téléréalité de MTV, et il l’a même rejointe, elle et ses copines, pour dîner à Los Angeles récemment.

Chet Hanks a parlé à Page Six de sa rumeur de romance avec Kim Zolciak lors des MTV Video Music Awards 2024 mercredi. AFP via Getty Images

Hanks, vu ici sur le tapis noir des VMA, a déclaré qu’il était prêt à sortir avec Zolciak. Image de fil

La star de « Shameless » a cependant affirmé que lui et l’ancien élève de « Don’t Be Tardy » étaient simplement de « très bons amis », ajoutant un rire timide lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des avantages à cela.

Les sentiments positifs sont réciproques, puisque Zolciak a récemment qualifié Hanks de « gentil garçon » et a souri lorsqu’un paparazzi a mentionné son nom.

Malgré leur statut actuel, le rappeur de « White Boy Summer » a déclaré qu’il déménagerait « absolument » pour sortir avec l’ancien Bravolebrity.

« Je vis à Nashville en ce moment, donc ce n’est pas si loin [from Georgia]a-t-il souligné.

Hanks, qui vit actuellement à Nashville, a déclaré qu’il déménagerait en Géorgie pour Zolciak. Chet Hanks/Instagram

Les premières rumeurs de relation entre Hanks et Zolciak ont ​​commencé à se faire entendre lors du tournage de « Surreal Life ». MTV

Zolciak a récemment déclaré avec enthousiasme que Hanks était un « type sympa ». Page Six

En ce qui concerne le divorce en cours de Zolciak avec Kroy Biermann, Hanks a déclaré qu’il n’avait pas suivi l’actualité mais souhaitait à son ami « le meilleur avec ça ».

L’ancien interprète de « Your Honor » a ajouté qu’il n’était pas rebuté par le fait que le chanteur de « Don’t Be Tardy » ait six enfants – puisqu’il en a lui-même un – et se considère comme un « homme de famille ».

Hanks est très proche de ses parents, Tom Hanks et Rita Wilson.

Chet a même déclaré à Page Six que la star de « Forrest Gump », 68 ans, lui avait donné de « très bons conseils » concernant sa carrière d’acteur en plein essor.

Zolciak est en plein divorce avec son ex-mari, Kroy Biermann. M. Canon / Splash News

Hanks a déclaré qu’il ne suivait pas le drame du divorce de Zolciak, mais souhaitait à son ami « le meilleur avec ça ». MTV

L’acteur d’Empire a déclaré que le meilleur conseil qu’il ait jamais reçu de son célèbre père était : « Si vous connaissez votre texte, que vous arrivez à l’heure et que vous êtes gentil avec tout le monde, cela vous mènera loin. »

Chet devrait mettre à profit ses talents d’acteur héréditaires dans un prochain film Netflix qui sortira en janvier, intitulé « Running Point », dans lequel il dit incarner une star de la NBA.

Il a ajouté qu’il se concentrait également sur l’avancement de sa carrière musicale, car il a récemment signé avec une maison de disques et enregistre un album country.