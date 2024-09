Chet Hanks, 34 ans, et Kim Zolciak, 46 ans, attisent les rumeurs de romance

Chet Hanks, 34 ans, le fils de Tom Hanks et Rita Wilson, a révélé qu’il avait récemment dîné avec Kim Zolciak, 46 ans, à Los Angeles.

L’acteur, qui a assisté aux MTV VMA mercredi soir à New York, a déclaré que « rencontrer Kim Zolciak » était « l’un des meilleurs moments de ma vie », en parlant à Page Six.

Chet et Kim ont flirté outrageusement l’un avec l’autre dans un épisode de The Surreal Life sur MTV diffusé fin juillet.

Kim est au milieu d’un divorce conflictuel avec Kroy Biermann.

Lors de son entretien avec le média, Chet a déclaré qu’ils étaient en contact depuis la fin du tournage de The Surreal Life et qu’il avait récemment apprécié un dîner avec Kim et ses amis à Los Angeles.

Chet, qui a un enfant de huit ans prénommé Michaiah avec son ex Tiffany Miles, a déclaré que Kim et lui étaient « de très bons amis ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des avantages, la star a simplement ri.

Chet vit à Nashville tandis que Kim vit à Atlanta, et il a déclaré qu’il déménagerait « absolument » pour sortir avec elle.

« Je vis à Nashville en ce moment, donc ce n’est pas si loin [from Georgia] », a-t-il déclaré à Page Six.

Chet a ajouté qu’il souhaitait « le meilleur » à Kim dans le cadre de son divorce avec Kroy.

Chet, qui se considère comme un « homme de famille », a également noté qu’il n’était pas « rebuté » par le fait qu’elle ait six enfants.

Kim a amené Chet vu en train de flirter sur The Surreal Life

Chet et Kim discutent sur son lit pendant le spectacle

En octobre dernier, Kim a été interrogée sur les rumeurs de romance avec Chet, et elle l’a simplement qualifié de « gentil garçon », a révélé en exclusivité DailyMail.com.

Au cours de la huitième saison de The Surreal Life, des étincelles ont été vues voler entre Chet et Kim.

Leur flirt a attiré l’attention de leurs colocataires et a été filmé tout au long de l’épisode avant de culminer dans un échange suggestif lors d’un dîner de groupe sur une péniche en Colombie.

« Je veux créer davantage de liens avec toi, Kim », a déclaré Chet alors que Kim lui souriait pendant l’épisode.

Chet a ajouté : « J’avais envie de venir te crier dessus et de m’amuser avec toi parce que tu es vraiment cool. »

« Oh, je viens te voir ce soir. C’est ce que j’ai décidé plus tôt. Tu as dû le ressentir », dit Kim à Chet.

Kim et son ex-mari Kroy ont quatre enfants ensemble et elle a également deux filles, Brielle et Ariana, issues de relations précédentes.