Chesterfield v Notts County: finale des séries éliminatoires de la Ligue nationale – en direct

maintenant 11.04 HAE 32 minutes Bostock avance et pulvérise une autre passe diagonale à Chicksen. Il est forcé à l’écart alors qu’il préfère couper à l’intérieur et l’attaque s’essouffle.



il y a 3 m 11.02 HAE Nous avons une correspondance de Paulo Biriani. « Je veux vraiment que les deux équipes montent », dit-il. « Que seulement deux soient promus de la ligue n’est vraiment pas juste du tout. Et il devrait y avoir une règle selon laquelle toutes les équipes obtenant plus de 100 points devraient être promues malgré tout. Kyle Cameron du comté de Notts est défié par Chesterfields Ryan Colclough. Photographie : Eddie Keogh/Getty Images

Mis à jour à 11h04 HAE

il y a 4 mois 11h00 HAE 28 minutes Dallas galope sur le flanc gauche presque sans opposition, la défense du comté fondant devant lui. Il arrive à la ligne de touche et tente une réduction, mais la balle est finalement dégagée.



il y a 6 mois 10h59 HAE 27 minutes Austin se retrouve dans l’espace à gauche et, prenant son temps, tente de repérer un coéquipier avec une croix en boucle. C’est beaucoup trop près de Ross Fitzsimons, cependant, et le gardien de Chesterfield se rassemble.



il y a 7 mois 10h57 HAE 26 minutes Et le sort de bout en bout se termine par une attaque menaçante du comté, mais Adam Chicksen dépasse sa dernière balle. Le jeu est grand ouvert pour le moment et le comté semble gagner en confiance.



il y a 10 mois 10h54 HAE 22 minutes Jones semble OK pour continuer et le jeu reprend son cours. Liam Mandeville se lance dans une course folle sur la gauche, étourdissant les défenseurs du comté de Notts, mais ne peut pas choisir un coéquipier au milieu.



il y a 12 mois 10h53 HAE 20 min Mike Jones, le milieu de terrain vétéran de Chesterfield, est à terre, serrant sa jambe et nécessitera un traitement, provoquant une pause dans le jeu.



il y a 13 mois 10h51 HAE 19 minutes John Bostock joue une belle passe diagonale de style quart-arrière à Nemane, qui charge les attaquants. Il obtient un autre centre dangereux pour Austin dans la surface mais, encore une fois, son coéquipier ne parvient pas à le guider vers le but.



il y a 15 mois 10h50 HAE 18 minutes Chesterfield remporte un corner et King intervient, mais sa livraison navigue sur tout le monde et sort pour un coup de pied de but.



il y a 16 mois 10h49 HAE 16 minutes Grande chance! Aaron Nemane fait irruption sur le flanc gauche et place une croix dans la surface. Sam Austin y met un orteil, mais ne peut pas guider le ballon à bout portant.



il y a 18 mois 10h47 HAE 14 minutes Rodrigues évite une réservation après avoir croisé Bailey Clements lors du suivi. Les nerfs semblent toucher tout le monde en ce moment.



il y a 20 mois 10h44 HAE 12 minutes Dallas enlève le ballon à Matt Palmer au bord de la zone et obtient un tir, mais Baldwin fait un blocage crucial.



il y a 21 mois 10h43 HAE 10 minutes Une confusion dans la défense de Chesterfield permet à Rúben Rodrigues de se précipiter vers l’avant et de fouetter une balle sur le visage du but, mais personne n’arrive au bout.



il y a 24 mois 10h41 HAE 9 minutes Le comté cherche à s’installer mais le rejoue à Slocombe, qui lance le ballon hors du jeu. Il a besoin d’une réinitialisation matérielle ou le jeu pourrait commencer à lui échapper.



il y a 26 mois 10h39 HAE BUT! Chesterfield 1-0 Comté de Notts (Dallas 6) C’est le début parfait pour Chesterfield après quelques minutes cauchemardesques pour Slocombe. Dallas s’avance et frappe son coup de pied au fond du filet, s’éloignant joyeusement. Andrew Dallas marque le premier match de 12 mètres. Photographie : Eddie Keogh/Getty Images

Mis à jour à 10h46 HAE

il y a 28 mois 10h37 HAE Penalty pour Chesterfield ! Qu’est-ce qui se passe ?! Andrew Dallas court sur un long ballon par-dessus et dans la surface. Slocombe rugit de sa ligne et récupère le ballon, mais anéantit Dallas dans le processus. Chesterfield a une chance de passer devant.



il y a 29 min 10h35 HAE 2 minutes Quel début de match bizarre. Chesterfield obtient un coup franc indirect dans la surface de réparation du comté de Notts après que Sam Slocombe, le gardien du comté, ait laissé l’occasion prendre le dessus sur lui et ait pris deux touches sur un coup de pied de but. Jeff King a un coup tout puissant, mais Slocombe se rachète en faisant un gros arrêt.



il y a 32 mois 10h32 HAE Démarrer! Chesterfield lance le jeu dans un rugissement assourdissant. On y va, alors.



il y a 39 min 10h25 HAE Les équipes sont sur le terrain, accueilli par une salve d’applaudissements et des rafales de pyro. Qui monte en Football League ? Découvrons-le.



il y a 49 min 10.16 HAE S’adressant à BT Sport avant le match, On demande à Paul Cook, l’entraîneur de Chesterfield, ce qu’il compte dire à ses joueurs avant le coup d’envoi. « Soyons nous-mêmes », dit-il. « [Think about] tout ce pour quoi nous avons travaillé. « Nous avons un autre gros obstacle. Cela rendrait notre ville si fière et nous allons lui donner tout ce que nous avons.



il y a 1h 10.04 HAE Quelques autres choses à cocher sur la carte de bingo : des mains géantes en mousse, des drapeaux faits maison, des chapeaux seau massifs et des glaces Mr Whippy. Le football par temps de T-shirt, vous ne pouvez pas le battre. L’armée noire et blanche en force ! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/qnWDBa0vMN — Notts County FC (@Official_NCFC) 13 mai 2023

Mis à jour à 10h17 HAE

il y a 1h 09h57 HAE Alors que Wembley commence à se remplir, les échauffements commencent. Tension nerveuse, quelqu’un? Mettons-nous au travail ! 💪 pic.twitter.com/MJCKbsVm6q — La Ligue nationale (@TheVanaramaNL) 13 mai 2023



il y a 1h 09h55 HAE Au cas où vous ne l’auriez pas déjà lu, voici l’interview de Ben Fisher avec Jones, le héros des demi-finales des séries éliminatoires du comté, qui a passé une grande partie de la semaine dernière à revoir son but gagnant. Et pourquoi pas? Jodi Jones du comté de Notts: « J’ai regardé mon but gagnant plus de 50 fois » En savoir plus



il y a 1h 09h43 HAE Avec un peu moins d’une heure avant le coup d’envoi, Wembley Way regorge de fans de Chesterfield et Notts County. Si vous aviez des perruques de clown de fantaisie, de la peinture faciale striée et des chapeaux de bouffon jingly sur votre carte de bingo finale des séries éliminatoires de la Ligue nationale, veuillez les rayer. Fantastique! 🙌 pic.twitter.com/gk9J27HNU0 — La Ligue nationale (@TheVanaramaNL) 13 mai 2023



il y a 1h 09h36 HAE Nouvelles de l’équipe du comté de Notts Onze de départ : Slocombe ; Cameron, Baldwin, Rawlinson ; Chickensen, Nemane, Bostock, Palmer, Austin ; Rodrigues, Langstaff. Pour une dernière fois 👊 pic.twitter.com/TIizTcSQN9 — Notts County FC (@Official_NCFC) 13 mai 2023

Mis à jour à 10h31 HAE

il y a 1h 09h35 HAE Actualités de l’équipe Chesterfield Onze de départ : Fitzsimons ; King, Palmer, Grimes, Clements ; Jones, Oldaker; Mandeville, Dobra, Colclough ; Dallas. 📝 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗪𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗬 𝗦𝗣𝗜𝗥𝗘𝗜𝗧𝗘𝗦 📝 Paul Cook nomme un onze de départ inchangé par rapport à celui qui s’est imposé 3-2 contre Bromley en demi-finale ! Tim Akinola a été nommé sur le banc.#Spireites pic.twitter.com/R09Evq4TLg — Chesterfield FC (@ChesterfieldFC) 13 mai 2023

Mis à jour à 10h31 HAE