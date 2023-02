Chester Weger transporté à l’hôpital du Pérou – Shaw Local

Les ambulanciers paramédicaux et la police de La Salle sont intervenus dimanche au domicile de Chester Weger et l’ont transporté à St. Margaret’s Health – Pérou.

Les intervenants d’urgence ont reçu l’appel qu’il y avait un homme qui ne répondait pas à la maison, a déclaré le chef de la police de La Salle, Mike Smudzinski. Weger est devenu réactif, a déclaré Smudzinski. Weger vit avec un gardien.

En tant que meurtrier reconnu coupable, Weger, 82 ans, est enregistré auprès des autorités en tant que résident du bloc 200 de la quatrième rue à La Salle.

Weger a été condamné à la prison à vie pour avoir tué Lillian Oetting. Il a avoué avoir tué Oetting et deux compagnons, Frances Murphy et Mildred Lindquist, lors d’un vol raté au Starved Rock State Park, mais s’est ensuite rétracté. Weger maintient toujours son innocence et les avocats travaillant en son nom tentent de remettre en lumière les preuves de l’affaire de 1960 pour des tests modernes.