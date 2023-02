Chester Weger ne devrait pas être libéré sur parole par la commission d’examen des prisonniers de l’Illinois – Shaw Local

Il y a dix ans, la commission des libérations conditionnelles de Californie a déclenché une controverse sourde en refusant la libération conditionnelle à un tueur qui mourait d’un cancer et dont l’avocat avait demandé au Golden State une libération pour des raisons de compassion.

Susan Atkins avait été condamnée à mort pour une série de meurtres en 1969, mais sa peine capitale a ensuite été commuée en prison à vie. En 2009, elle était clouée au lit et ne menaçait sa vie ni son intégrité physique par aucune mesure raisonnable ; pourtant, la commission des libérations conditionnelles a jugé qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité signifiait la perpétuité et a laissé Atkins mourir en détention.

Atkins n’est peut-être pas un nom familier, mais la plupart des Américains connaissent bien le nom du meneur qui a déchaîné Atkins et d’autres dans une frénésie meurtrière : Charles Manson. La commission des libérations conditionnelles a reconnu que certains crimes sont si odieux qu’ils empêchent la clémence, même lorsque le prisonnier est pénitent et à l’article de la mort. Dans de tels cas, la vie doit signifier la vie.

L’Illinois est confronté à un dilemme similaire cette semaine lorsque Chester O. Weger demande une libération conditionnelle et que les habitants de Starved Rock Country regardent avec impatience ce qui l’emportera : l’âge de Weger (80 ans) et le déclin physique ou l’obligation de respecter le verdict et la peine imposée presque il y a 60 ans.

Pour nous, le choix est clair : Weger doit rester derrière les barreaux.

Comme ce fut le cas avec Atkins, il n’y a aucune raison crédible de croire qu’un Weger âgé constitue une menace physique pour la société. Comme pour Atkins, cependant, la nature odieuse des crimes de Weger et l’impact générationnel qu’il a eu non seulement sur l’Illinois mais sur la nation dans son ensemble exigent qu’il purge chaque dernier jour de sa peine.

Dispensons-nous d’abord de la notion méprisable selon laquelle Weger a été piégé ou est en quelque sorte irréprochable dans le triple meurtre. Il a fourni des aveux (plus tard rétractés) et les preuves circonstancielles (les preuves médico-légales étaient alors primitives) ont corroboré les déclarations de Weger. Il était coupable alors et il est coupable maintenant, même s’il ne pourra jamais l’admettre.

Pour cette raison, il était troublant lorsque la commission d’examen des prisonniers de l’Illinois a commencé à émettre une série de votes froncer les sourcils signalant une plus grande volonté de libérer Weger maintenant qu’il a dépassé son espérance de vie. Nous sommes également troublés que le double meurtrier Henry Hillenbrand ait été brusquement libéré plus tôt cette année et espérons que le conseil n’imposera pas brusquement Weger à une communauté sans méfiance comme Hillenbrand s’est échoué dans le comté de Putnam avec un préavis de quelques heures aux autorités.

Weger n’est pas repentant. Il n’est pas réformé. Il persiste dans des déclarations égoïstes selon lesquelles il était un patsy. Ses mensonges inébranlables ont attiré un nombre alarmant d’adhérents au mépris des faits.

Cela seul fait de Weger un mauvais candidat à la libération et nous exhortons le conseil à revenir à l’époque où la vie signifiait encore la vie. Richard Speck est mort dans une prison de l’Illinois. William Heirens, le soi-disant “Lipstick Killer” est mort dans une prison de l’Illinois. Il convient de noter que Heirens est décédé à 83 ans alors qu’il était toujours en détention; la libération pour raisons humanitaires a été rejetée à juste titre par la commission des libérations conditionnelles.

Les crimes de Weger l’ont poussé dans la même tranche d’alimentation qu’Atkins et Manson, qui huit ans plus tard ont suivi Atkins dans la tombe et, comme elle, pendant sa détention.

Weger devrait partager leur sort. La vie devrait signifier la vie.