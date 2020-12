Un chat « démoniaque » qui a été renvoyé à la RSPCA quatre fois pour son mauvais comportement a trouvé un nouveau propriétaire à temps pour Noël.

Chester, un tabby de huit ans, n’a duré que trois mois avec son ancien propriétaire avant d’être renvoyé au refuge de la RSPCA South Australia à Lonsdale, au sud d’Adélaïde, à la mi-novembre.

Une amoureuse des chats du nom de Wilma, qui souhaitait garder son nom de famille, a finalement adopté Chester mercredi, à peine deux nuits avant Noël.

Chester, huit ans, tabby (au centre), sa nouvelle propriétaire Wilma (à gauche) et Jenny Sherring (à droite), la gardienne de chats RSPCA Australie du Sud. Chester a été renvoyé à la RSPCA quatre fois en sept ans avant que Wilma ne l’adopte mercredi

Wilma a possédé des chats dans le passé et a pris la décision d’adopter Chester après avoir vu son histoire aux nouvelles mardi soir.

« Je voulais un autre chat depuis un moment et je pensais juste qu’il avait l’air mignon », a déclaré Wilma.

«Il n’y a que moi, pas d’autres animaux, et je suis à la retraite, donc je suis souvent à la maison.

« Il m’a suivi dans la maison et il s’est assis derrière ma tête sur le fauteuil inclinable.

« Ce n’est que le premier jour, mais il a déjà l’air plutôt détendu ici et je le laisse simplement rire et lui donne une friandise de temps en temps. »

Bien que ce soit la cinquième maison de Chester en sept ans, Jenny Sherring, gardienne de chats de la RSPCA, est convaincue que Chester a trouvé son partenaire parfait à Wilma.

Wilma (à gauche) a possédé des chats dans le passé et a pris la décision d’adopter Chester après avoir vu son histoire aux nouvelles mardi soir. Mme Sherring (à droite) est ravie pour Chester mais admet que le chat lui manquera tous, qu’elle décrit comme un « personnage unique »

L’ancien propriétaire de Chester l’a décrit comme « démoniaque » avant de renvoyer le félin à la RSPCA à la mi-novembre – la quatrième fois en sept ans.

« Dès que Wilma a interagi avec lui, il était clair que c’était une femme qui comprend les chats », a déclaré Mme Sherring.

Mme Sherring est ravie pour Chester mais admet que le chat lui manquera tous, qu’elle décrit comme un « personnage unique ».

« Parce qu’il a été sous et hors de nos soins tant de fois maintenant, nous tous dans l’équipe de soins pour chats avons appris à le connaître et à apprécier sa nature excentrique et confiante », a-t-elle déclaré.

« Je vais certainement manquer de le voir m’appeler chaque jour, voulant que j’entre dans son enclos avec lui et lui donne un peu d’amour et d’attention.

« Avec Wilma, je suis convaincu qu’il va attirer toute l’attention qu’il veut – et pas plus. C’est un résultat parfait.

RSPCA SA a publié un appel pour trouver un nouveau propriétaire Chester sur Facebook mardi.

Alors que Chester a un côté fougueux, le tabby de huit ans est aussi affectueux et joueur

« Nous n’allons pas tourner autour du pot avec celui-ci, Chester a une sérieuse cattitude », a écrit RSPCA SA.

« Pendant son temps libre, Chester aime incendier des villages, vénérer le diable et balayer / mordre ses subordonnés humains.

« Malgré ses (ahem) doutes, Chester a une personnalité unique et décalée. Lorsque vous dépouillez son extérieur froid et impitoyable, vous trouvez un chat aimant et bavard, qui aime une tape (selon ses propres termes) et un ami pour diriger le monde à côté.

La RSPCA a partagé une vidéo de Chester montrant ses diverses personnalités, qui vont de l’amitié et du jeu au capricieux, alors qu’il glisse et tente de mordre le personnel.

Alors que Chester semble avoir trouvé une maison avec Wilma, du moins pour le moment, il y a encore une vingtaine de chats plus âgés aux soins de RSPCA SA en attente d’aimer pour toujours les maisons.

Le refuge Lonsdale de la RSPCA est ouvert de 10 h à 16 h en semaine et de 10 h à 15 h le week-end, mais sera fermé à Noël, le lendemain de Noël et le jour de l’an.