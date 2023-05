Chester May Festival: Freddie Meade dit qu’Oisin Murphy est le cavalier parfait pour la star de Cheshire Oaks Ashtanga | Nouvelles de la course

L’entraîneur Freddie Meade s’appuie sur un Oisin Murphy rajeuni alors que l’équipe cherche un grand vainqueur du Festival avec le candidat des Cheshire Oaks Ashtanga mercredi, en direct sur Sky Sports Racing.

L’ancien jockey champion se rendra à Chester plein de confiance après un week-end mémorable à Newmarket qui l’a vu soulever la couronne des 1000 Guinées avec Mawj et monter 125/1 shot Hi Royal à une seconde improbable dans les 2000 Guinées.

Il est un homme recherché depuis son retour en février d’une interdiction de 14 mois pour Covid et les infractions à l’alcool, mais devra produire un autre bon effort si Ashtanga veut dépasser les deux premiers sur le marché de Cheshire Oaks.

Elle est actuellement un espoir 8/1 derrière Savethelastdance – co-favorite pour les Oaks à Epsom – et Luckin Brew de Ralph Beckett.

Meade, qui s’entraîne en partenariat avec son père Martyn, a été impressionné par sa pouliche, qui a remporté un maiden de Nottingham en octobre de l’année dernière lors de son deuxième départ en carrière.

« C’était une pouliche qui allait toujours avoir une bonne poussée de croissance et se remplir pendant l’hiver », a déclaré Meade à Sky Sports Racing. « Elle a bien gagné à Nottingham et vient de s’améliorer cet hiver, nous sommes donc ravis de la récupérer et de voir ce qu’elle peut faire.

« Tous ses chiffres de Nottingham suggèrent qu’une étape dans le voyage va être dans sa rue. C’est le premier test pour voir où nous en sommes avec elle.

« Chester a toujours été le plan et nous pensons que cela lui conviendra. Si nous regardons vers Epsom, elle apprendra énormément là-bas.

Image:

Le Boodles May Festival à Chester débute mercredi avec chaque course en direct sur Sky Sports Racing





Comme toujours avec les virages serrés de Chester, le tirage au sort peut souvent faire ou défaire les chances d’un cheval, mais Meade est positif sur leur positionnement dans la stalle quatre et fait confiance à Murphy saura quoi faire à partir de là.

« Nous sommes tirés au sort quatre, ce qui est assez bien », a ajouté Meade. « Nous ne sommes pas sur le rail, il y a donc des options en ce qui concerne le trajet.

« Nous sommes ravis d’avoir Oisin, il a été formidable et partage notre enthousiasme pour elle. J’espère qu’ils pourront faire un bon tour et faire les affaires.

« C’est toujours une loterie de savoir comment vous sautez à Chester, mais au moins nous avons la bonne personne pour diriger. »

Meade pourrait également être représenté par Epic Poet dans le Group Two Huxley Stakes de vendredi. Non-partant le jour de l’Earl Of Sefton Stakes à Newmarket le mois dernier, le quatre ans est une acquisition récente de la France ayant quitté le chantier de Jean-Claude Rouget.

« Nous sommes en profondes discussions sur ce qu’il faut faire de lui », a déclaré Meade. « Il avait un petit problème d’allergènes quand il était censé courir dans le Earl Of Sefton, ce qui était vraiment frustrant parce que je pense que la course lui aurait vraiment convenu.

« Nous apprenons toujours à le connaître, donc c’est soit les Huxley, soit les Festival Stakes à Goodwood plus tard dans le mois. »