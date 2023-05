Chester May Festival: Arrêtez le co-favori de Derby à Epsom alors que Frankie Dettori remporte Chester Vase lors de la dernière course sur piste | Nouvelles de la course

Arrest est devenu le favori conjoint du Derby après que Frankie Dettori ait dirigé le concurrent Classic vers une victoire confortable dans le Chester Vase lors de la dernière course du jockey sur la piste.

Envoyé comme favori du 10/11 sur le Roodee, le poulain formé par John et Thady Gosden a voyagé vivement au début, Dettori désireux de ne pas trop avancer lors de sa seule course de la réunion de trois jours.

Hadrianus a pris les devants, mais à la perche de trois stades, il ne pouvait plus maintenir le rythme alors que Dettori regardait autour de lui pour vérifier son principal rival Ryan Moore à bord de l’Adelaide River d’Aidan O’Brien.

Désireux de garder Moore dans sa vue arrière, Dettori a envoyé sa monture et a rapidement coupé une silhouette solitaire autour du virage à domicile, gagnant par six longueurs et demie.

Sky Bet a réagi à la victoire en déplaçant Arrest à 5/1 pour la Classique d’Epsom, aux côtés d’Auguste Rodin d’O’Brien, mais Dettori dit que son apparence dépendra du terrain.

Il a dit Sky Sports Racing: « Je l’ai monté au travail la semaine dernière et il s’est beaucoup renforcé. Le terrain et la distance n’ont posé aucun problème.

Image:

Dettori pose avec le trophée Chester Vase





« La course s’est effondrée à trois stades, j’ai donc dû rentrer chez moi par mes propres moyens et il n’aurait pas pu gagner plus facilement.

« S’il était bon de rester ferme à Epsom, il pourrait trouver cela un peu difficile, mais nous avons eu un Derby sur terrain mou l’année dernière.

« Nous savons qu’il reste bien et qu’il ne manque pas de rythme, donc il coche beaucoup de cases. Il pourrait être mon Derby.

Image:

L’arrestation rentre à la maison pour gagner confortablement le vase Chester





« Gagner lors de ma dernière course à Chester, c’est génial et maintenant je peux rêver un peu d’une course de Derby. »

John Gosden a ajouté: « Nous sommes évidemment ravis de cela. Vous apprenez beaucoup pour Epsom en venant ici et il a bien géré la situation.

« Il y a maintenant toutes les raisons de se diriger vers Epsom, mais si nous entrons dans la sécheresse de l’été dernier, cela pourrait être différent. »