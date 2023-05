Chester May Festival: Arrestation visant à faire du Derby un cas avec un voyage «plan C» à Chester Vase Stakes mercredi | Nouvelles de la course

Arrest mettra ses références de Derby à l’épreuve sous Frankie Dettori dans le Boodles Chester Vase de mercredi, avec des connexions incertaines si la piste serrée conviendra au poulain.

Le fils de Frankel, formé par John et Thady Gosden, affronte quatre rivaux dans le concours prolongé du Groupe 3 d’un mile et demi, la course étant considérée comme « Plan C » après l’abandon du Classic Trial de Sandown.

Il a ouvert son compte à la deuxième tentative d’un mile maiden sur la piste d’Esher et, après avoir gagné par la suite à Ffos Las, a été battu d’une tête par Dubai Mile dans le Group One Criterium de Saint-Cloud.

Barry Mahon, directeur de course européen pour l’opération Juddmonte, a expliqué pourquoi la course est une troisième option.

« Chester n’est probablement pas sa piste idéale, mais nous étions censés aller à Sandown et malheureusement, il a été abandonné avec la pluie », a-t-il déclaré.

« Le vase était le plan C car à l’origine, nous allions aux Dee Stakes [on Thursday], [but] les prévisions annoncent beaucoup de pluie le mercredi après-midi et la nuit, nous avons donc décidé d’aller chercher du terrain frais mercredi.

« Il est prêt à courir et nous espérons qu’il fera une belle course s’il peut gérer les virages et les ondulations de Chester.

« L’arrestation est en bonne forme. Je l’ai vu samedi et physiquement, il s’est bien comporté de deux à trois. Il était un gros cadre l’année dernière et il est définitivement un cheval plus fort cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Freddie Meade est ravi d’avoir obtenu les services du cavalier vainqueur de 1000 Guinées Oisin Murphy pour Ashtanga lors des Cheshire Oaks de Chester mercredi



« John et Thady ont dit l’autre matin que l’expérience de Chester lui ferait du bien. Si on finit par aller à Epsom, il aura ça à son actif.

« Nous l’avons vu ces dernières années avec Aidan (O’Brien) et Barry Hills avant cela, ils les emmènent tous à Chester pour la raison qu’ils acquièrent cette expérience, avec la foule au-dessus d’eux.

« Nous avons eu deux jours tranquilles à Sandown puis à Ffos Las – pas trop de monde et pas trop de choses.

« Le voyage en France lui a fait du bien. Il a suffisamment de miles à son actif et j’espère qu’il sera capable de le gérer et la forme avec Dubai Mile semble bonne. Il a fait une bonne course dans les Guinées quand on regarde sa finition position [fifth]. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Owen a admis qu’il avait de grandes ambitions aux côtés d’Hugo Palmer avant le Chester May Festival, en direct sur Sky Sports Racing



Il n’y a pas eu de combinaison plus réussie dans le Chester Vase que le jockey Ryan Moore et l’entraîneur Aidan O’Brien, qui ont respectivement remporté la course huit et 10 fois.

Le partenariat, réussi l’an dernier avec Changingoftheguard, s’appuie sur Adelaide River, vice-championne de deux Groupes 3 la saison dernière avant de terminer troisième de la course de Saint-Cloud.

Hadrianus, qui a été battu de justesse par Epictète des Gosden lors du procès Blue Riband à Epsom, le duc d’Oxford de Michael Bell, qui est invaincu après deux courses par tous les temps, et le Galactic Jack formé par Andrew Balding complètent la formation.