Chester May Festival: Alex Hammond de Sky Sports Racing partage ses sélections pour la réunion de trois jours | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Alex Hammond, se rend à Chester cette semaine pour le passionnant festival de mai de trois jours et pense que Frankie Dettori pourrait participer à une bonne réunion.

Murphy & Dettori peuvent redevenir des attractions vedettes

J’ai l’impression que le printemps pourrait enfin être là étant donné que je suis sur le point de faire mes valises pour me rendre à Chester pour le Boodles May Festival qui débutera mercredi, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

Nous sommes au milieu des classiques et des essais classiques avec les Guinées faites et dépoussiérées et les essais Derby et Oaks maintenant sur la photo.

Chaldean a été plutôt bon dans les 2000 Guinées, avec Frankie Dettori qui a encore une fois fait la une des journaux, tandis qu’Oisin Murphy est de retour sur la photo, remportant les 1000 Guinées sur Mawj.

Murphy a un flux constant de manèges décents sur le Roodee cette semaine, avant de se rendre à Lingfield le jour du procès de Derby et Oaks samedi, tandis que Frankie pourrait également en emporter un ou deux.

Tom Marquand a subi une vilaine coupure après avoir reçu un coup de pied au bras alors qu’il se rendait à Newmarket vendredi et devrait remarquablement revenir avec deux manèges mercredi.

Il pourrait bien être en fête après la deuxième course – la 100 000 Placepot Garanti Chaque jour Handicap (2.05) – comme il roule SQUEALER pour Nigel Tinkler en l’absence du coureur régulier Rowan Scott, qui est suspendu.

Squealer a été vu pour la dernière fois dans les Cornwallis en octobre, et j’espère qu’il pourra faire un début gagnant dans sa carrière avec un handicap. Il est bien dessiné à l’intérieur et, espérons-le, aura un peu de valeur.

Le Chênes du Cheshire (3.45) a été remporté par de merveilleuses pouliches au fil des ans, dont Enable en 2017, qui a ensuite remporté les Oaks.

Frankie était à bord ce jour-là et il prend le dessus Infusion de Luckin pour Ralph Beckett ici. Elle peut avoir du mal à battre la favorite formée d’Aidan O’Brien Savethelastdance, qui est actuellement le favori ante-post pour les Oaks. Ryan Moore égalera le record de six victoires de feu Pat Eddery, s’il peut ramener cette pouliche à la maison.

Le Vase Chester (3.15) est le suivant, avec cinq poulains et hongres déclarés pour le concours du Groupe Trois. Celui-ci peut aller à Frankie qui monte sur le John et Thady Gosden formés ARRÊTER qui s’est déjà bien acquitté au plus haut niveau en France lors de son dernier départ à deux ans.

Tinkler peut marquer le doublé lors de la première journée

Image:

Nigel Tinkler a de bonnes chances le jour de l’ouverture du Chester May Festival





Je pense en fait que Nigel Tinkler peut célébrer un premier jour en selle BLEU LAKOTA dans le Handicap pâle de Camden (3,45). Faye McManoman s’entend bien avec ce cheval qui devrait progresser cette saison.

Ma dernière sélection du premier jour est PATTES POUR LA PENSÉE qui a un bon dossier autour du Roodee. Il va dans un renouvellement uber compétitif de la Handicap de terrain de chacun (4,55) et a un bon dossier frais, donc ça ne m’inquiète pas que nous ne l’ayons pas encore vu cette saison.

Jeudi, le Enjeux Dee (2.40) et Ormonde (3.15) sont les deux grandes courses. Le premier n’a pas produit de gagnant du Derby depuis Kris Kin en 2003 et je ne suis pas sûr qu’il nous fournira des indices sur Epsom cette année.

Cela dit, il y a des chevaux potentiellement intelligents dans la gamme, y compris Dynastie locale, qui n’a été battu qu’une seule fois dans sa carrière et a remporté une belle Listed Race à Pontefract lors de son dernier départ en tant que juvénile. Il y aura plus à venir de ce fils de Dubawi, qui est entraîné par Charlie Appleby.

Passager a remporté le Wood Ditton pour Sir Michael Stoute, et il ne se présenterait pas si les relations ne semblaient pas qu’il y avait plus à venir.

Aidan O’Brien a remporté la course neuf fois, incroyablement ce n’est pas le nombre record de victoires pour un entraîneur, car Barry Hills l’a remporté 11 fois ! O’Brien court San Antonioqui est actuellement un gros prix pour Epsom.

L’Ormonde ressemble à un cracker avec un peloton compétitif qui comprend le vainqueur de l’an dernier Hamich. William Haggas fonctionne à un taux de grève légèrement inférieur à la normale et cela me décourage un peu.

Celui-ci pourrait aller à O’Brien et Moore avec le gagnant du Chester Vase de l’année dernière CHANGEMENT DE LA GARDEqui a ensuite gagné à Royal Ascot.

Image:

La relève de la garde laisse New London loin derrière dans le Chester Vase





J’espère une bonne course de PERSONNE NE M’A DIT dans le Handicap Halliwell-Jones

(4.55). Il a apprécié l’étape de ce voyage à Doncaster la dernière fois, mais il aura besoin de toute la chance s’il doit être monté avec le même genre de retenue autour de Chester. Esprit souverain et Cantora semblent être ses principaux dangers.

Les déclarations n’ont pas été faites pour vendredi au moment de la rédaction, mais j’ai vraiment hâte de voir BOARDMAN courir dans le CAA Stellar Earl Grosvenor Handicap (1.30). Il a attiré mon attention à Haydock la dernière fois et il adore ça à Chester. C’est l’une de mes principales envies de la semaine.

Image:

Boardman monté par David Allan (jaune) remporte le Jigsaw Sports Branding Handicap à York





Le gros problème du vendredi est le Coupe Chester (3.15) où l’avant-poste favori Légende du roman a besoin de quelques-uns pour sortir pour courir lorsque les derniers champs seront établis mercredi.

Faucon Huit a remporté cela il y a deux ans pour Dermot Weld et Frankie Dettori et il pourrait courir à nouveau avec Ryan Moore cette fois. Il était classé 104 à l’époque et 108 maintenant.

Si nous avons beaucoup de pluie, alors Métier serait un à garder pour Harry Fry et Saffie Osborne. Nous devrons attendre de voir qui court et où ils sont tirés avant de tirer des conclusions définitives.

Je serai là pour Sky Sports Racing, et j’ai hâte. Voici quelques gagnants de la semaine.

Regardez toutes les courses du Boodles May Festival à Chester en direct sur Sky Sports Racing à partir du mercredi 10 mai.