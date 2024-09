Chester Bennington de Linkin Park a fait face à une « bataille d’heure en heure contre la dépendance » qui a conduit au suicide

Avant sa mort prématurée par suicide en 2017, Chester Bennington de Linkin Park a dû mener une « bataille d’heure en heure contre la dépendance » à l’alcool pendant des mois.

L’auteur Jason Lipshutz détaille les moments sombres de l’artiste ainsi que l’ascension du célèbre groupe de rock dans « It Starts With One : The Legend and Legacy of Linkin Park ».

« Au cours de ses derniers mois, cependant, alors qu’il discutait publiquement de ses difficultés générales avec la vie lors du communiqué de presse One More Light, il parlait en privé à ses proches d’un problème spécifique : l’envie de boire avait une fois de plus consumé ses pensées », un extrait de le livre lit, par personne.

Le passage continue : « « Il décrivait une bataille d’heure en heure contre la dépendance », a déclaré Ryan Shuck, un ami proche de Chester qui avait contribué à transformer l’une de ses périodes les plus sombres au cours des années 2000 en un album solitaire de Dead by Sunrise et qui avait été lui envoyer des SMS au sujet de son alcoolisme dans les semaines qui ont précédé sa mort.

« Lorsqu’un rapport d’autopsie et de toxicologie a confirmé plus tard que Chester avait une trace d’alcool dans son organisme au moment de sa mort, il avait été découvert avec une bouteille vide de Stella Artois dans la pièce ainsi qu’un verre de Corona qui était à moitié plein – Talinda n’a pas été surprise.

« Elle avait tout de suite compris que ces bouteilles de bière représentaient une rechute. J’ai su instantanément que cette boisson déclenchait cette honte, a-t-elle déclaré, déclenchant toute une vie de voies neuronales malsaines.

« ‘Il décrivait une bataille d’heure en heure contre la dépendance’, a déclaré Ryan Shuck, l’ami proche de Chester qui avait contribué à transformer l’une de ses périodes les plus sombres au cours des années 2000 en l’album solitaire de Dead by Sunrise », poursuit le passage. Jason Lipshutz

Bennington s’est suicidé le 20 juillet 2017 à l’âge de 41 ans. Getty Images

Bennington avait 41 ans lorsqu’il est décédé le 20 juillet 2017.

« Nos cœurs sont brisés. Les ondes de choc du chagrin et du déni continuent de balayer notre famille alors que nous sommes confrontés à ce qui s’est passé », ont déclaré les membres du groupe dans un communiqué quelques jours après la mort de leur leader.

« Nous essayons de nous rappeler que les démons qui vous ont enlevé à nous ont toujours fait partie du marché. Après tout, c’est la façon dont vous chantiez ces démons qui a fait que tout le monde est tombé amoureux de vous en premier lieu.

Quelques jours après sa mort, ses camarades du groupe ont publié une déclaration disant que leur cœur était « brisé » par cette perte. John Shearer/Invision/AP

Après une pause, le groupe revient et ajoute la nouvelle chanteuse Emily Armstrong et le batteur Colin Brittain. REUTERS

Quelques mois plus tard, Linkin Park a organisé un concert hommage en octobre avant de disparaître largement de la vue du public.

Le groupe est depuis revenu sur scène, ajoutant Emily Armstrong de Dead Sara comme co-chanteuse et Colin Brittain comme batteur plus tôt ce mois-ci.

Ils rejoignent les camarades du groupe Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix et Joe Hahn.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez ou envoyez un SMS à Suicide & Crisis Lifeline au 988.