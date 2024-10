CHEST Roundup : Le diabète chez les patients atteints de PR augmente le risque de maladie pulmonaire interstitielle

BOSTON — Certaines des dernières avancées en matière de recherche dans le domaine de la pneumologie présentées lors du congrès annuel CHEST 2024, organisé par l’American College of Chest Physicians, comprenaient l’effet positif du dupilumab (Dupixent) sur la qualité de vie des patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique ; Capacité des inhibiteurs du SGLT2 à réduire la mortalité liée à l’hypertension artérielle pulmonaire ; et un risque accru d’embolie pulmonaire avec les inhibiteurs de points de contrôle pour traiter le cancer du poumon métastatique.

Vous trouverez ci-dessous quelques faits saillants scientifiques supplémentaires de la réunion de cette année.

Le diabète augmente le risque de PID chez les patients atteints de PR

Le diabète de type 2 (DT2) semble doubler le risque de maladie pulmonaire interstitielle (MPI) chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR), selon une étude de cohorte rétrospective.

Dans des cohortes appariées avec un score de propension de 121 046 patients hospitalisés, ceux atteints de PR et de DT2 avaient une prévalence de PID de 2,25 %, contre 1,11 % parmi ceux atteints de PR mais non diabétiques (RC 2,023, IC à 95 % 1,843-2,219, P.

De plus, le diabète était associé à une multiplication par quatre de la fibrose pulmonaire chez les patients atteints de PR (OR 3,704, IC à 95 % 3,298-4,161, P.

Lorsque Khattar et ses co-investigateurs ont examiné d’autres affections pulmonaires, ils ont découvert que les patients atteints de PR qui souffraient également de DT2 présentaient des risques significativement plus élevés d’hypertension artérielle pulmonaire (OR 1,4, P.P.

L’étude a été la première à explorer l’association entre le DT2 et les conséquences pulmonaires dans la population de PR à une si grande échelle, a déclaré Khattar. Il a émis l’hypothèse que le DT2 dans le contexte de la PR pourrait aggraver l’inflammation chronique, l’activation des fibroblastes et le dépôt de collagène, le dysfonctionnement neurologique et les lésions endothéliales pour aboutir à une « pneumopathie diabétique ».

« Les lignes directrices en matière de dépistage des pathologies pulmonaires dans la population atteinte de PR ne sont toujours pas établies », a déclaré Khattar.

« En raison de la forte prévalence du DT2 dans la population atteinte de PR, les cliniciens devraient envisager d’avoir un seuil bas pour dépister les patients à haut risque d’ILD ou d’hypertension artérielle pulmonaire », a-t-il déclaré. « Davantage d’études sur le rôle d’un contrôle glycémique agressif dans cette population sont nécessaires. »

Les limites de l’étude comprenaient sa conception rétrospective, le potentiel de confusion résiduelle et le fait qu’elle n’examinait que les données des patients hospitalisés.

La nalbuphine soulage la toux dans la FPI

La nalbuphine, agoniste/antagoniste des récepteurs opioïdes par voie orale, a réduit la durée de la toux, le temps passé à tousser et l’intensité de la toux dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), selon une analyse post-hoc de l’essai de phase IIa CANAL.

La petite étude (N = 38) a démontré que la nalbuphine à libération prolongée augmentait le temps de soulagement de la toux de 21 % par rapport à la valeur initiale, contre 7,4 % avec le placebo (P.=0,0019), a rapporté Alyn Morice, MD, de l’Université de Hull à Kingston-upon-Hull, en Angleterre.

Le nouvel opioïde a également réduit le temps de toux de 66,5 % contre 26,4 % avec le placebo (P.=0,0039). De plus, la nalbuphine a également réduit l’intensité de la toux de 26,5 %, contre une augmentation de 19,3 % avec le placebo, pour une variation relative de 38,4 % (P.=0,0049).

« Je n’ai pas besoin de dire à ce public à quel point la toux due à la FPI est terrible », a déclaré Morice, soulignant que 85 % des patients atteints de FPI souffrent de toux chronique, pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé.

Dans l’analyse primaire initiale de l’essai CANAL, les chercheurs avaient examiné les effets de la nalbuphine sur la fréquence de la toux pendant la journée et sur la fréquence de la toux sur 24 heures. L’analyse actuelle a évalué différents paramètres de toux pour quantifier davantage les effets de la nalbuphine. Les chercheurs ont défini la durée du soulagement de la toux comme toute période sans toux d’au moins 15 minutes. Le temps de toux a été défini comme le temps d’observation total moins le temps de soulagement, et l’intensité de la toux a été définie comme le nombre de toux pendant le temps de toux.

Les événements indésirables étaient cohérents avec le profil de sécurité connu des essais précédents, selon un communiqué de presse du fabricant de médicaments Trevi Therapeutics. « La nalbuphine est principalement un agoniste κ et est en fait un bloqueur du récepteur µ-opiacé, nous avons donc un profil de sécurité et de tolérabilité complètement différent avec la nalbuphine par rapport à la morphine », a expliqué Morice.

Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les nausées, les étourdissements, l’anxiété, la constipation, les vomissements, la bouche sèche, les maux de tête, la somnolence, la dyspnée, la diminution de l’appétit et la fatigue.

Lutter contre les rejets d’allogreffes pulmonaires pédiatriques grâce à l’IA

Trois algorithmes d’apprentissage automatique ont pu prédire avec précision si une allogreffe pulmonaire pédiatrique serait rejetée, selon une analyse rétrospective.

Sur cinq modèles d’apprentissage automatique, les modèles de régression logistique, de forêt aléatoire et XGBoost avaient des aires sous la courbe (AUC) supérieures à 0,9, surpassant les modèles Naive Bayes et d’apprentissage automatique par arbre de décision qui avaient des AUC d’environ 0,8, a rapporté Tahir Malik. , MD, de l’hôpital Mount Sinai de New York.

« Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de transplantation, les cliniciens peuvent utiliser des techniques d’apprentissage automatique pour établir des prévisions quantitatives robustes et obtenir des informations précieuses sur les facteurs susceptibles de contribuer au rejet », a déclaré Malik.

La méthode de régression logistique a atteint une ASC de 0,908 (IC à 95 % 0,895-0,920). Dans ce modèle, les trois variables les plus importantes étaient les antécédents de tabagisme du donneur, le statut des anticorps anti-hépatite C du donneur et la radiographie pulmonaire du donneur.

La méthode Random Forest a atteint une ASC de 0,911 (IC à 95 % 0,900-0,923). Dans cette méthode, les trois variables les plus significatives utilisées pour prédire le rejet étaient le rapport pression partielle d’oxygène artériel/oxygène inspiré fractionné (PO2:FiO2), l’âge du donneur et la taille du donneur.

Le modèle XGBoost avait une ASC de 0,901 (IC à 95 % 0,888-0,914), le rapport PO2 : FiO2, la taille et l’âge du donneur étant les variables les plus importantes.

De 2012 à 2023, 3 500 patients pédiatriques sont morts en attendant une transplantation, a expliqué Malik. Au cours de ces mêmes 11 années, 865 patients pédiatriques sont devenus trop malades pour être transplantés. En outre, 7 500 allogreffes pulmonaires pédiatriques ont été rejetées, soit 77 % de toutes les allogreffes pulmonaires pédiatriques données. La diminution des rejets d’allogreffes de donneurs pourrait potentiellement diminuer la mortalité sur liste d’attente pour les patients transplantés pulmonaires, a-t-il déclaré.

Malik et ses collègues ont analysé rétrospectivement 9 726 donneurs de 2011 à 2023 avec les données disponibles du United Network for Organ Sharing (UNOS), en se concentrant sur les individus âgés de 18 ans ou moins. Ils ont divisé les données en un ensemble de formation (70 %, n = 6 802) et un ensemble de tests (30 %, n = 2 918). Des modèles ont été construits à l’aide des données de formation, puis évalués pour leurs performances prédictives à l’aide de différentes techniques d’apprentissage automatique pour prédire le rejet d’allogreffes pulmonaires pédiatriques.

Les prochaines étapes consistent à créer un score de risque de rejet pour prédire le risque relatif de rejet d’allogreffe, a déclaré Malik.

Katherine Kahn est rédactrice chez MedPage Today, couvrant le rythme des maladies infectieuses. Elle est rédactrice médicale depuis plus de 15 ans.

Divulgations CANAL a été soutenu par Trevi Therapeutics. Khattar et Malik n’ont révélé aucune relation avec l’industrie. Morice a divulgué ses relations et/ou le soutien de Trevi Therapeutics, Bayer, Bellus, Chiesi, GSK, Merck, Nocion, Philips Pharma Group, NeRRi et Shionogi. Source principale POITRINE Référence source : Khattar G « Le diabète sucré en tant que modulateur critique de la prévalence des maladies pulmonaires interstitielles dans la polyarthrite rhumatoïde » CHEST 2024. Source secondaire POITRINE Référence source : Morice A « Analyse du soulagement de la toux chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique traités par nalbuphine orale à libération prolongée » CHEST 2024. Source supplémentaire POITRINE Référence source : Malik T « L’utilité de l’apprentissage automatique pour prédire le rejet d’allogreffes pulmonaires pédiatriques lors d’une transplantation pulmonaire » CHEST 2024.