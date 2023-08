Chess Revolution : de R Praggnanandhaa à Koneru Humpy, les meilleurs artistes indiens du passé récent

Magnus Carlsen, le quintuple champion du monde d’échecs, n’exagérait pas lorsqu’il s’est exprimé avec lyrisme sur l’ère actuelle marquant le début d’une révolution des échecs en Inde. Carlsen n’a pas tardé à souligner à quel point son grand rival et compatriote quintuple champion du monde Viswanathan Anand doit être crédité de l’état des échecs en Inde aujourd’hui.

C’est Anand qui a marqué l’histoire en décembre 1988 lorsqu’il est devenu le tout premier grand maître (GM) de l’Inde, le titre le plus élevé décerné à un joueur d’échecs par la Fédération internationale des échecs. Et aujourd’hui, l’Inde compte jusqu’à 83 directeurs généraux avec Aditya Samant, dernier entrant dans la liste d’élite.

Au cours des deux dernières années seulement (à partir de 2021), 32 GM ont émergé de l’Inde.

Peut-être que la Coupe du monde FIDE 2023 à Bakou est une preuve que l’Inde devient la prochaine puissance des échecs. Pas moins de quatre Indiens, dont Arjun Erigasi, R Praggnanandhaa, D Gukesh et Vidit Gujrathi, se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’événement.

Nous examinons ici les principales victoires remportées par les stars indiennes des échecs depuis 2021

Rameshbabu Praggnanandhaa rend humble Magnus Carlsen

Praggnanandhaa est devenu le troisième Indien après Viswanathan Anand et Pentala Harikrishna à remporter un match contre le champion du monde Carsen lors du tournoi d’échecs rapide en ligne Airthings Masters en février 2022.

Il battra Carlsen trois fois de plus lors de la FTX Crypto Cup 2022.

Praggnanandhaa étourdit le champion du monde en titre

Praggnanandhaa a poursuivi son ascension fulgurante en battant le champion du monde en titre Ding Liren au Tata Steel Chess Masters 2023 en janvier. Il a eu raison de David Navara, Hikaru Nakamuru et Ferenc Berkes en route vers les quarts de finale de la Coupe du monde d’échecs 2023.

Gukesh est le plus jeune à battre Carlsen

En octobre dernier, Dommaraju Gukesh est devenu le plus jeune joueur à battre le Norvégien Carlsen depuis qu’il est devenu champion du monde. Il a réalisé l’exploit au tournoi Aimchess Rapid. Lors de la 44e Olympiade d’échecs, il a remporté la médaille d’or pour sa démonstration sur le premier échiquier. En juin 2021, il remporte le Gelfand Challenge.

Erigaisi remporte 3 événements Tata Steel

En novembre 2021, Arjun Erigaisi a remporté la section Rapide du tournoi d’échecs Tata Steel India devant son compatriote Vidit Gujrathi, Levon Aronian, Sam Shankland et d’autres. Puis en janvier 2022, il remporte les Tata Steel Challengers organisés à Wijk aan Zee avant de remporter le Tata Steel India Blitz en décembre.

Une médaille d’argent historique

En octobre 2021, l’Inde a remporté sa toute première médaille au Championnat du monde féminin par équipe de la FIDE. Dronavalli Harika, Tania Sachdev, Bhakti Kulkarni, R Vaishali et Mary Ann Gomes se sont associées pour créer l’histoire.

Bronze aux Olympiades d’échecs en ligne FIDE

Dans une demi-finale également disputée, l’Inde a perdu contre les États-Unis à l’Olympiade en septembre 2021 pour terminer avec une médaille de bronze.

De l’or pour le Sarin

Nihal Sarin est resté invaincu à la 44e Olympiade d’échecs et a remporté la médaille d’or au deuxième échiquier avec un score individuel de 7,5 sur 10.

Nihal, Gujrathi Beat Carlsen

Rejoignant la liste des Indiens à avoir eu raison de Carlsen, Sarin et Vidit Gujrathi ont vaincu le multiple champion du monde en 2021 et 2023 respectivement. Alors que Nihal a gagné dans un format blitz lors du Julius Baer Challengers Chess Tour, Vidit a enregistré son triomphe dans la Pro Chess League plus tôt cette année.

Nihal a également remporté le Serbia Lake Open et le Serbia Open Masters en 2021 tandis que Gujrathi était le capitaine de l’équipe indienne qui a remporté la médaille d’or aux Olympiades en ligne FIDE en 2020.

Une médaille d’argent historique pour Humpy

Koneru Humpy, la plus jeune femme à remporter le titre de GM, a marqué l’histoire en décembre 2022 lorsqu’elle est devenue la première Indienne à remporter une médaille au championnat du monde d’échecs blitz au Kazakhstan. Elle a battu la Chinoise Zhongyi Tan pour décrocher la médaille d’argent.

Double bronze historique à la 44e Olympiade d’échecs

L’équipe masculine indienne B composée de D Gukesh, R Praggnanandhaa, Raunak Sadhwaniand et Adhiban a remporté la médaille de bronze après avoir battu l’Allemagne,

Dans la section féminine, l’équipe indienne A composée de Vaishali et Koneru Humphy, Tania Sachdev et Bhakti Kulkari a remporté le bronze.

Savitha décroche le bronze mondial rapide

En décembre 2022, Savita Shri, alors âgée de 15 ans, a terminé troisième avec huit points en 11 rondes pour remporter le bronze au Championnat du monde rapide FIDE en 2022. Elle est ainsi devenue la 3e Indienne après Anand et Humpy à décrocher une médaille lors de l’événement. .

Divya sacrée championne d’Asie

Divya Deshmukh est restée invaincue au Championnat d’échecs féminin continental asiatique 2023 dans le format classique pour remporter le titre.

Réalisation notable : une médaille d’or historique

L’Inde a remporté sa toute première médaille à une Olympiade et une médaille d’or à celle-ci en septembre 2020. L’Inde a remporté l’or aux côtés de la Russie à l’Olympiade en ligne FIDE. Viswanath Anand, Vidit Gujrathi, Harikrishna, Aravindh Chithambaram, Koneru Humpy, D. Harika, Bhakti Kulkarni, R. Vaishali, Praggnanandhaa, Nihal Sarin, Vantika Agrawal et Divya Deshmukh faisaient partie de l’équipe indienne gagnante.