Cheslin Kolbe: Nigel Owens dit que l’ailier est chanceux de ne pas voir le rouge comme série de niveau Springboks avec les Lions | Nouvelles du rugby à XV

Carton jaune pour Cheslin Kolbe

L’ancien arbitre Nigel Owens a déclaré qu’il aurait envisagé un carton rouge pour le défi aérien de Cheslin Kolbe sur Conor Murray lors de la victoire de l’Afrique du Sud contre les Lions britanniques et irlandais.

Les Springboks ont battu de manière convaincante les Lions 27-9 pour égaliser la série de tests de trois matchs avant le décideur de samedi prochain.

La préparation du match a été dominée par le directeur SA de Rugby Rassie Erasmus et sa diatribe d’une heure mettant en évidence 26 clips où il pensait que les officiels se sont trompés lors du premier test.

Cependant, l’Afrique du Sud peut s’estimer heureuse que l’ailier Kolbe n’ait obtenu que 10 minutes dans la poubelle pour son défi dans les airs.

Kolbe a eu la chance de voir du jaune, dit Nigel Owens

Owens, qui fait partie du Sports aériens équipe couvrant la tournée des Lions, a déclaré que si un joueur entre en contact aérien hors de contrôle, la première chose à laquelle l’arbitre devrait penser est un carton rouge.

« Vous commencez au rouge, puis vous travaillez sur les circonstances atténuantes », a déclaré Owens.

« Les seules circonstances sont de savoir si Biggar et Curry ont protégé Murray et affecté la ligne de mire de Kolbe ?

« Mais ils ne le font pas et il n’y a pas d’atténuation ici – Kolbe a suffisamment de temps pour changer ce qu’il fait. Il incombe à Kolbe d’être conscient de l’homme dans les airs. »

Alors qu’Owens pense que cela aurait dû être un carton rouge, le fait que Murray ait tendu le bras pour s’empêcher d’atterrir sur son cou a probablement sauvé le dépliant Springbok.

« Cela aurait été un rouge clair en fonction de l’atterrissage – si Murray n’avait pas sorti sa jambe et son bras, il aurait atterri sur son épaule et son cou et cela aurait été un rouge droit. Kolbe a beaucoup de chance ici .

« Je peux comprendre d’où vient le jaune, mais si je le reflais, je penserais plus au rouge qu’au jaune, car les actions de Murray ont sauvé Kolbe – et cela ne devrait pas faire partie de l’équation. »