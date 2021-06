Cherylee Houston de Coronation Street revient au feuilleton mais filme depuis sa propre maison dans un complot historique pour les personnes handicapées

CORONATION La star de la rue Cherylee Houston fait son retour dans le feuilleton après 18 mois – en filmant depuis chez elle.

L’actrice – qui joue le rôle de la piqueuse de culottes Izzy Armstrong dans le feuilleton ITV – a travaillé avec des patrons sur un scénario historique sur le handicap sur la façon dont les travailleurs handicapés ont été traités pendant la pandémie.

ITV

L'actrice Cherylee Houston apparaîtra dans le feuilleton de chez elle

Les téléspectateurs ont déjà vu les patrons d’Underworld, Carla Connor et Sarah Barlow, proposer un plan pour aider Izzy à travailler à domicile.

Cependant, dans les coulisses, Izzy a du mal à faire face à la charge de travail et les choses se compliquent la semaine prochaine.

Dans les scènes tournées dans la propre maison de Cherylee, les téléspectateurs verront Izzy à la maison, tandis que son partenaire réel Toby Hadoke rejoint le casting en tant que voisin d’Izzy, Fergus.

Avec Carla de plus en plus frustrée par ce qu’elle considère comme un travail de qualité inférieure d’Izzy, elle dit à Sarah que la situation est intenable et que si Izzy refuse de revenir travailler, ils devront se débarrasser d’elle.

ITV

Le scénario verra Izzy travailler à domicile mais avoir du mal à suivre

Lorsque Sarah envoie un message vidéo à Izzy, Fegus intervient et dit à Sarah qu’Izzy a du mal et doit faire passer sa santé en premier.

Les réactions de Carla reflètent l’expérience de la vie réelle de nombreuses personnes dans la position d’Izzy – quelque chose que l’actrice Cherylee a tenu à montrer.

Cherylee, qui protège depuis mars dernier, a déclaré: «J’ai été incroyablement chanceuse que mes employeurs m’aient permis de continuer à protéger après la fin des directives officielles de protection en mars.

« J’ai été tellement soutenu par ITV, mais je suis conscient que beaucoup de mes pairs handicapés qui protégeaient auparavant n’ont pas eu cette sécurité et ont été obligés de prendre la décision de gagner de l’argent pour survivre tout en faisant face à la vraie peur de décès ou maladie grave par Covid.

ITV

Le partenaire réel de Cherylee, Toby, a rejoint le feuilleton

« Il y a 14,1 millions de personnes au Royaume-Uni, c’est 1 sur 5 d’entre nous. Nous sommes des employés, des aidants, des travailleurs de première ligne, des bénévoles et un élément clé de chaque communauté.

« La pandémie a eu un impact incroyable sur de nombreuses personnes handicapées en raison de l’isolement social, de l’indisponibilité de certains services et d’un manque de compréhension.

« Il y a actuellement 4,4 millions de travailleurs handicapés au Royaume-Uni. Nous connaissons presque le double des statistiques de chômage par rapport à nos pairs non handicapés (principalement en raison de préjugés ou d’un manque d’ajustements raisonnables).









Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a ajouté: «Nous avons dû sortir des sentiers battus pour raconter cette histoire, en concevant de nouveaux protocoles et de nouvelles façons de scénariser les scènes qui permettraient à Cherylee de filmer les scènes elle-même chez elle.

« Cela a certainement aidé que son partenaire Toby soit un acteur fabuleux !

« Malgré tous les défis techniques que nous avons dû surmonter, c’était une histoire qui avait besoin d’être racontée et j’espère qu’elle trouvera un écho auprès de millions de personnes qui se sont retrouvées dans une position similaire à Izzy – et ouvrira peut-être les yeux de millions d’autres qui avaient peu de sensibilisation aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées pendant COVID. »