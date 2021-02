CHERYL a été « vanté pour un retour de X Factor » lorsque la série sera relancée l’année prochaine.

Le concours de chant ITV est hors de nos écrans depuis 2018, avec une série de célébrités diffusée en 2019 et le coronavirus retardant tout retour l’année dernière.

À présent Le miroir du dimanche affirme que l’ancienne juge Cheryl – qui était la dernière de l’émission en 2015 – pourrait faire partie du panel lorsque le X Factor relancera l’année prochaine.

Cheryl a été vue pour la dernière fois à la télévision en train de juger une autre émission de Simon Cowell, The Greatest Dancer, et son nom a été mentionné lors de réunions X Factor, selon la publication.

Une source a déclaré à la sortie: « Cheryl est toujours très dans le giron Cowell. Elle lui fait confiance et il aime travailler avec elle.

« Il l’a ramenée à la télévision avec The Greatest Dancer et pourrait faire de même avec la nouvelle série de X Factor. »

The Sun a contacté un représentant de X Factor pour commenter les rapports.

Pendant ce temps, l’autre émission majeure de Simon, Britain’s Got Talent, a été annulée jusqu’en 2022 pour des raisons de sécurité.

Le soleil a révélé le mois dernier que le tournage des émissions en direct était devenu impossible dans le climat actuel.

Cela survient quelques jours à peine après avoir révélé que les auditions de la série à venir avaient été repoussées.

Dans un communiqué, ITV a confirmé la nouvelle et a déclaré: «Bien que tout le monde chez ITV, Thames et Syco fassent de leur mieux pour y arriver, et avec notre priorité absolue de protéger le bien-être et la santé de chaque personne impliquée dans le programme contre les juges. , hôtes et candidats à l’ensemble de l’équipe et du public, la décision a été prise – malheureusement – de déplacer le disque et la diffusion de la 15e série de Britain’s Got Talent. «

Les initiés ont déclaré qu’ils espéraient que le spectacle pourrait se poursuivre comme d’habitude l’année prochaine.