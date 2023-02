Cheryl retient ses larmes à la soirée de presse du West End

CHERYL semblait retenir ses larmes après avoir été submergée par l’effusion d’amour et de soutien après sa performance très appréciée de Jenny dans 2:22: A Ghost Story.

La chanteuse de Girls Aloud est apparue les yeux vitreux alors qu’elle montait sur scène pour le rappel de la soirée presse de ce soir.

Cheryl est apparue en larmes alors que la pièce touchait à sa fin

Elle avait l'air bouleversée par l'effusion de louanges

Elle a fait ses débuts dans le rôle plus tôt ce mois-ci et la popstar semblait retenir ses larmes alors qu’elle s’inclinait devant la foule.

Cheryl est apparue sur scène aux côtés de ses co-stars, l’ancien acteur d’EastEnders Jake Wood, Lousie Ford et Scott Karim.

Le hitmaker de Call My Name a laissé les fans et les critiques émerveillés lors de ses débuts professionnels dans le West End dans le thriller au Lyric Theatre.

Elle rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’elle saluait la foule en adoration avant de quitter la scène.

Cheryl ressentait probablement la pression d’impressionner ses amis proches et ses camarades de groupe Kimberley Walsh et Nicola Roberts, tous deux présents.

Prenant place au premier rang pour la soirée presse du spectacle, Nicola a partagé une photo de la scène en déclarant: “Prêt pour notre fille.”

La popstar avait l’air incroyable alors qu’elle portait une mini-robe noire scintillante qui comportait un détail vert unique sur le devant.

La gagnante de Masked Singer, Nicola, a associé sa tenue à une paire de collants noirs et à de gros talons noirs de jais.

Kimberley avait l’air aussi élégante qu’elle a ébloui les photographes dans une longue robe longue noire ornée de détails floraux rouges.

On pense que Cheryl pourrait empocher l’un des plus gros frais de l’histoire du West End, car elle toucherait 750 000 £ pour son rôle.

Le casting a été applaudi pour sa performance

Cheryl a rattrapé ses camarades de groupe après le spectacle