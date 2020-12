Cheryl a partagé un message de Noël commun avec la petite fille Bear alors qu’elle faisait son retour sur Instagram.

Partageant une citation du classique festif Home Alone, adorable Bear a lu les mots: « Joyeux Noël, animaux sales et bonne année! »

Le message de Cheryl, qui ne montrait aucun de leurs visages, se terminait: « Love Cheryl and Bear. »

L’ancienne star de Girls Aloud a accueilli son petit garçon en 2017, mais s’est séparée de son père Liam Payne l’année suivante.

Et faisant une grande rentrée sur la plate-forme, Cheryl a donné aux fans un aperçu de sa maison – entièrement décorée pour les vacances.

Et Bear semblait avoir une influence sur l’arbre, Woody de Toy Story suspendu à une branche.

Cheryl et Liam sont toujours en bons termes, se félicitant mutuellement de leurs capacités parentales.

Elle avait précédemment parlé au Mirror de jongler avec le travail et la parentalité, se rappelant: «Quand j’étais dans The Greatest Dancer, il entendait ma voix et courait à la porte en pensant que j’arrivais.







«C’est tellement déchirant, et je déteste le quitter parce qu’il est tellement bouleversé. Il pleurait des yeux quand je suis parti ce matin.

«Ma vie a totalement changé depuis Bear, je ne regarde plus les choses de la même manière. C’est tellement difficile de sortir et de le quitter, mais j’essaie d’être toujours là pour lui se réveiller et pour l’heure du bain et du lit . «

Liam, quant à lui, ressentit la tension du verrouillage car cela signifiait qu’il ne pouvait pas voir son garçon face à face.







Le père dévoué a déclaré au magazine Tings: « [Lockdown] c’est le plus longtemps que je ne l’ai pas vu [Bear] dans sa vie.

«Mais nous avons discuté depuis le début et pour différentes raisons, Cheryl et moi avons décidé que je devrais être absent un peu.

«Ce n’est pas inhabituel pour moi d’être dans et hors de sa vie. C’est un enfant calme et froid. Il ne s’inquiète pas trop des choses.







Et la saison des fêtes a pris une nouvelle signification pour le chanteur de One Direction Liam depuis qu’il est devenu papa.

«Noël a une signification différente depuis que j’ai eu mon fils», a-t-il fait remarquer, «Tout est question d’enfants.

« La meilleure chose à propos de Noël est de se connecter avec vos amis et votre famille, si vous ne pouvez pas envoyer un petit message pour Noël, alors quand pouvez-vous? »