Cheryl Hines révèle qu’elle se sent bien au milieu du drame de Robert F. Kennedy Jr.

Cheryl Hines a confirmé qu’elle se sent bien malgré les récents défis personnels.

Lors de la fête du 50e anniversaire des Groundlings à Los Angeles samedi, Cheryl a partagé ce qu’elle ressentait.

Cela survient presque un mois après l’annonce de la nouvelle de la romance avec le mari de Cheryl, Robert F. Kennedy Jr.. Il a été rapporté qu’il entretenait une « relation personnelle » avec la journaliste Olivia Nuzzi.

Selon un rapport de magazine PEOPLE, Hines, qui a assisté à l’événement aux côtés de sa meilleure amie Rachael Harris, a déclaré: « Écoutez, je me sens bien. »

Parlant des élections présidentielles de 2024, elle a déclaré : « La fin est proche. Et je me sens très en paix. 17 jours, en fait. Mais oui, disons qu’il est 16. Chaque jour, je le recherche sur Google. Vous pensez que je me souviens de la veille. Chaque jour, le compte à rebours.

De plus, Cheryl a également réfléchi à la manière dont The Grounding a changé sa carrière en déclarant : « J’ai rencontré mes meilleurs amis ici. Rachael et moi sommes les meilleurs amis depuis longtemps. Nous n’avons pas besoin de fixer de date. Et je J’ai appris à improviser aux Groundlings et à faire des sketchs. »

« Et si je n’avais pas appris à improviser, je n’aurais jamais participé à Curb Your Enthusiasm. Donc, je veux dire, cela m’a mis sur une voie différente à tous points de vue », a-t-elle ajouté.