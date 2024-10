Cheryl Hines n’a pas l’air très heureuse sur la photo de famille Kennedy avec Biden, Obama et Clinton

C’est une photo étrange, c’est sûr.

On dirait qu’après les funérailles d’Ethel Kennedy, les Kennedy ont pris un portrait de famille incluant le président Joe Biden et les anciens présidents Obama et Clinton.

Tout le monde est souriant et heureux même si Ethel est décédée à 96 ans. Je suppose que le chagrin se présente sous différentes formes.

Les personnes étranges sur la photo sont le théoricien du complot et partisan de Trump, Robert Kennedy Jr, et son épouse, l’actrice Cheryl Hines. Ils sont soigneusement placés sur le bord du portrait afin qu’il soit facile de modifier l’un ou l’autre.

RFK Jr. ne sourit pas, mais il n’est pas sombre. On dirait qu’il a des gaz. Mais il est aussi intelligemment placé loin de ses sœurs, qui l’ont toutes désavoué publiquement.

Sont absents de la photo de Kennedy Caroline Kennedy, son fils Jack Schlossberg, sa cousine Maria Shriver et ses frères et sœurs.

Hines a un sourire de chat du Cheshire et sa main est dans sa poche. Va-t-elle rester avec Kennedy après sa liaison très médiatisée avec la journaliste Olivia Nuzzi ? Ou est-elle si heureuse d’être avec les Kennedy et les anciens présidents qu’elle ignorera la révélation selon laquelle son mari aurait voulu « imprégner » Nuzzi ?

Et il n’y a pas que Nuzzi. Kennedy aurait eu quelques aventures cette année.