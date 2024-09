Cheryl Hines fête son anniversaire sans RFK Jr. à la suite du scandale Olivia Nuzzi

Cheryl Hines, l’épouse de l’homme politique et partisan du MAGA Robert F. Kennedy Jr., semble avoir commencé à prendre ses distances avec son mari suite au scandale toujours en cours avec l’ancienne correspondante du New York Magazine à Washington, Olivia Nuzzi.

Nuzzi a été mise en congé par le New York Magazine la semaine dernière après avoir révélé qu’elle avait « engagé une relation personnelle » avec un ancien sujet de reportage qui était « pertinent pour la campagne de 2024 », selon un communiqué. note partagé par le point de vente. Comme rapporté par l’Associated Press, Le bulletin d’information qui a révélé l’histoire en premier, Status, et le New York Times ont tous deux cité des sources anonymes qui ont identifié le sujet du reportage comme étant Kennedy, qui a abandonné la course présidentielle en août.

Hines a ensuite été vue vendredi lors d’une soirée après la Fashion Week sans son alliance, par PERSONNES. Le lendemain, la star de « Curb Your Enthusiasm » a fêté son anniversaire avec sa fille Catherine Young et la fille de Kennedy, Kyra Kennedy, en partageant des images du trio ensemble sur ses stories Instagram. Kennedy, quant à elle, a passé le week-end à soutenir Trump avec l’ancienne députée démocrate Tulsi Gabbard à Las Vegas.

Un représentant de Kennedy a déclaré au Washington Post qu’il n’avait rencontré Nuzzi qu’une seule fois, « pour une interview qu’elle avait demandée, qui a donné lieu à un article à charge », faisant référence à un Histoire de novembre 2023 intitulé « La politique hallucinante de la campagne de spoilers de RFK Jr. »

Nuzzi, dans un déclaration partagé avec CNN, a déclaré que « la relation n’a jamais été physique mais aurait dû être divulguée pour éviter l’apparence d’un conflit. Je regrette profondément de ne pas l’avoir fait immédiatement et je présente mes excuses à ceux que j’ai déçus, en particulier à mes collègues de New York.