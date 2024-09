Cheryl Hines fête son anniversaire avec ses filles au milieu du scandale de sexting de RFK Jr.

Cheryl Hines a célébré son 59e anniversaire aux côtés de ses filles au milieu du scandale de sexting de son mari Robert F. Kennedy Jr. avec la journaliste Olivia Nuzzi.

La star de « Curb Your Enthusiasm » a donné à ses fans un aperçu de ses célébrations d’anniversaire avec sa fille Catherine Rose Young et sa belle-fille Kyra Kennedy à Milan, en Italie, via son histoire Instagram samedi.

« Moi et mes filles 🥳 », a écrit Hines à côté d’un selfie avec ses filles.

Cheryl Hines a passé son 59e anniversaire avec sa fille Catherine Rose Young et sa belle-fille Kyra Kennedy au milieu du scandale de sexting de son mari Robert F. Kennedy Jr. Instagram

La famille a profité d’un dîner en Italie, où l’actrice a passé du temps pour la Fashion Week de Milan. Instagram

Un autre cliché publié sur Young’s Story montre Hines joignant les mains alors qu’elle se prépare à souffler une seule bougie sur un plateau de fruits.

« Joyeux anniversaire à la meilleure des mères », a écrit Catherine, dont le père est l’ex-mari de Hines, Paul Young. « Je ne sais vraiment pas comment j’ai eu autant de chance. »

L’actrice de « RV » était vêtue d’un haut à col roulé en dentelle à manches longues et ses cheveux attachés en chignon pour le dîner.

Hines semblait également porter son alliance après avoir été aperçue sans elle vendredi soir alors qu’elle quittait une after-party Gucci pendant la Fashion Week de Milan.

La star de « Curb Your Enthusiasm » s’est habillée d’un haut à col roulé en dentelle pour la sortie. Instagram

La célébration de l’anniversaire de Hines a eu lieu quelques jours après que la nouvelle de la relation prétendument inappropriée de Robert avec la journaliste politique Olivia Nuzzi ait éclaté. FilmMagic

Robert, 70 ans, n’était pas présent au dîner de célébration de sa femme malgré la présence de sa fille Kyra, qu’il partage avec son ex-femme Mary Richard Kennedy.

Hines ne semblait pas dérangée lorsqu’elle est sortie à Milan au milieu des allégations explosives sur la relation de sexting de son mari.

Jeudi, des allégations ont fait surface concernant l’implication de Robert avec le correspondant politique du New York Magazine, Nuzzi, 31 ans, qui a écrit un profil sur lui l’année dernière.

L’homme politique a noué une relation personnelle avec la journaliste du New York Magazine après qu’elle a écrit un article sur lui l’année dernière. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Nuzzi aurait admis la relation après que Robert se serait vanté des images explicites qu’elle lui avait envoyées. Getty Images pour Vox Media

Selon le Daily Beast, Nuzzi a admis avoir une relation personnelle avec Robert après avoir appris que le politicien se serait vanté des images « intimes » qu’elle lui avait envoyées.

La journaliste a été suspendue de son poste au New York Magazine, le média annonçant que ses actions constituaient une « violation des normes du magazine en matière de conflits d’intérêts et de divulgations ».

Nuzzi a également parlé de cette prétendue liaison dans une déclaration jeudi, bien qu’elle n’ait pas mentionné le nom de Robert.

Le scandale a conduit le journaliste et son fiancé Ryan Lizza à annuler leurs fiançailles. Olivia Nuzzi / Facebook

Hines et RFK Jr. sont mariés depuis 2014.

« La nature de certaines communications entre moi et un ancien sujet de reportage est devenue personnelle », a-t-elle écrit, insistant sur le fait que leur relation n’est jamais devenue physique.

Nuzzi était auparavant fiancée à son collègue journaliste Ryan Lizza, mais le Post a confirmé qu’ils avaient rompu en raison du scandale du sexting.

Robert, qui a trompé sa femme dans le passé, a épousé Hines en 2019.