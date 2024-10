Cheryl Hines « embarrassée » par le scandale de tricherie de RFK Jr. : rapport

Cheryl Hines serait « embarrassée » par la prétendue liaison de son mari Robert F. Kennedy Jr. avec la journaliste politique Olivia Nuzzi.

« Elle est gênée parce qu’il s’est fait prendre » une source a déclaré à People Vendredi.

L’initié a également affirmé que Hines, 59 ans, et Kennedy, 70 ans, « se sont à peine parlé » depuis que des rumeurs ont circulé fin septembre selon lesquelles lui et Nuzzi, 31 ans, « s’étaient engagés dans une relation personnelle » après qu’elle ait écrit sur lui pour le New York Magazine.

Page Six a contacté le représentant de Hines pour commentaires.

L’information de People intervient après que des sources ont déclaré à Page Six plus tôt cette semaine que l’actrice allait probablement divorcer de Kennedy.

Cependant, notre source a déclaré que sa décision probable de quitter Kennedy a davantage à voir avec son soutien au candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

« Ce type est un coureur de jupons en série et elle le savait en arrivant », ont-ils expliqué.

Mercredi, Mediaite a rapporté que trois femmes se sont manifestées, affirmant avoir eu des relations amoureuses avec l’homme politique au cours de l’année écoulée.

Le couple s’est marié en 2014. FilmMagie

Son représentant a déclaré à Page Six que les allégations étaient fausses.

Quant à Nuzzi, elle a été temporairement démise de ses fonctions de correspondante à Washington du New York Magazine le 19 septembre après avoir confirmé qu’elle « avait engagé une relation personnelle avec un ancien sujet en rapport avec la campagne 2024 alors qu’elle faisait un reportage sur la campagne ».

Bien que le nom de Kennedy n’ait pas été évoqué dans la publication, ni Nuzzi lorsqu’elle s’est publiquement excusée pour son comportement, une source a déclaré au Post que les deux hommes « faisaient des sextos autour de la nouvelle année ».

De plus, un initié a déclaré à Page Six qu’il l’avait « bombardée d’amour » et l’avait fait tomber profondément amoureuse de lui.

Nuzzi et Kennedy auraient eu une relation de sexting au début de l’année. Ils se sont rencontrés pour un profil qu’elle a écrit sur lui l’automne dernier. PA

Nuzzi était fiancé à son collègue journaliste politique Ryan Lizza, mais il a confirmé qu’ils s’étaient séparés lorsque les allégations de liaison ont été révélées. Instagram/@olivianuzzix

Son équipe a nié avoir eu une relation amoureuse et a déclaré qu’ils ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois lorsque Nuzzi l’avait interviewé pour un profil publié l’automne dernier.

Nuzzi était auparavant fiancée au journaliste de Politico Ryan Lizza, mais il a confirmé qu’ils se sont séparés la même semaine où elle a été mise en congé par le New York Magazine.

Malgré les rumeurs selon lesquelles son mariage se dirigeait vers le sud à cause des récentes allégations, Kennedy a été aperçu avec son alliance alors qu’il avait une conversation téléphonique apparemment tendue à Los Angeles plus tôt cette semaine.

L’actrice de « Curb Your Enthusiasm » a cependant été photographiée souriante à Milan, en Italie, sans son alliance le mois dernier.