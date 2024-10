Cheryl Hines discute de son mariage avec Robert F. Kennedy Jr après son rendez-vous avec Olivia Nuzzi

L’épouse de l’actrice de Robert F. Kennedy Jr., Cheryl Hines, a révélé son astuce pour traverser les moments « fous » du mariage et a insisté sur le fait qu’elle « se sentait bien » lors de sa première interview quelques semaines après qu’il a été révélé que son mari avait une relation amoureuse avec la journaliste politique Olivia Nuzzi.

Hines a également déclaré qu’elle avait ressenti « beaucoup d’émotions avec les rumeurs », mais n’a pas directement abordé les informations tourbillonnantes selon lesquelles son mari, 70 ans, et l’écrivain du magazine new-yorkais de 31 ans étaient engagés dans un rendez-vous « sexting » à The Groundlings. Événement du 50e anniversaire samedi.

La star de « Curb Your Enthusiasm » a parlé de son mariage et de la gestion du profil politique croissant de RFK tout en révélant son intention d’écrire un livre révélateur dans deux interviews différentes lors de l’événement.

L’actrice Cheryl Hines assiste samedi à la fête du 50e anniversaire des Groundlings au Jonathan Club. Getty Images

« Il doit y avoir un lien », Hines, 59 ans, a déclaré à US Weekly à Los Angeles.

« Il y a un lien entre vous, votre mari ou votre partenaire et toutes les folies qui se passent autour de vous, ou vous regardez et vous vous enregistrez et vous vous dites : « OK. Tout ira bien. Nous allons traverser ce moment.

« Et, vous savez, souvent, c’est drôle et vous pouvez vous pencher et dire : ‘C’est des couilles folles’, passer un moment ensemble, puis garder la tête haute et passer à autre chose. »

Hines a également déclaré à la publication qu’elle s’amusait récemment « beaucoup avec [her] famille » et « si j’avais une famille ennuyeuse, ce serait difficile ».

« Et je pense qu’essayer simplement d’accepter l’inconnu et au lieu de lutter contre lui, c’est en quelque sorte essayer de l’accepter et de dire oui à tout ce qui se présente », a déclaré Hines, qui a des enfants d’un précédent mariage, tout comme Kennedy.

« Juste laisser couler les choses, trouver les petits moments et ne rien prendre trop au sérieux. Même si je me retrouve dans des situations très graves !

Ces commentaires interviennent alors que sa relation avec le descendant de Kennedy est sous surveillance après qu’il a été accusé d’avoir une liaison numérique avec Nuzzi, qui a dressé le profil du candidat alors indépendant en novembre dernier.

Le couple est apparu au dîner Al Smith à New York la semaine dernière. Paul Martinka

Nuzzi aurait commencé à envoyer des sextos à Kennedy à la suite de l’histoire, notamment en lui envoyant des « nus sages ». Le couple a même eu « des relations sexuelles incroyables sur FaceTime, a déclaré une source à Page Six.

Kennedy a nié avoir eu une aventure avec Nuzzi avec son camp, affirmant que les deux ne se sont vus en personne qu’une seule fois lors d’une interview pour le magazine New York.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle allait, Hines a répondu samedi lors de l’événement The Groundlings : « Écoutez, je me sens bien. » selon People.

Elle a également déclaré qu’elle comptait les jours jusqu’à la fin de l’élection présidentielle.

« La fin est proche », a-t-elle déclaré, selon People. « Et je me sens très en paix à ce sujet. 17 jours, en fait. Mais oui, disons qu’il est 16 heures. Chaque jour, je le recherche sur Google. Vous pensez que je me souviens de la veille. Chaque jour, le compte à rebours.

Après avoir abandonné la course à la Maison Blanche, Kennedy a clairement soutenu l’ancien président Donald Trump contre la vice-présidente Kamala Harris.

Hines a noté que lorsqu’elle a rencontré Kennedy pour la première fois il y a plus de dix ans, il avait affirmé qu’il ne s’intéressait pas à la politique.

Olivia Nuzzi a été mise en congé de son travail au magazine NY. ZUMAPRESS.com

«Je me disais: ‘Super. Ça va être génial ! » Et puis la vie vous donne un virage à gauche, un virage à droite, mais il s’avère que c’est le cas », a-t-elle déclaré à la publication.

« Les gens ont beaucoup de sentiments à l’égard de la politique, surtout à Hollywood, et je ne sais pas. Je veux dire, jusqu’à présent, j’ai l’impression que tout va bien », a-t-elle également déclaré. « Je suis d’accord pour avoir des conversations comme celle-là avec les gens et, pour moi, cela ne définit pas quelqu’un.

Hines a également déclaré qu’elle écrivait un livre sur la façon dont le couple, marié depuis 2014, gère les « rumeurs ».

« Beaucoup d’émotions avec les rumeurs ! Mais tout cela sera dans mon livre », a déclaré Hines. «J’écris un livre. J’ai pris des notes – des notes sérieuses ! »

Kennedy et Hines ont été aperçus portant encore leurs alliances et ont été vus ensemble la semaine dernière au dîner Al Smith à New York.

Pendant ce temps, Nuzzi est en congé du magazine New York et engagée dans une bataille juridique avec son ex-fiancé, le journaliste de Politico Ryan Lizza.

Lizza et Nuzzi se sont lancés des accusations après que Nuzzi a déposé une ordonnance de non-contact contre Lizza, qui est également en congé de son travail pendant les troubles personnels.