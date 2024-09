Cheryl Hines de « bonne humeur » à la fête quelques jours avant le scandale de sexting présumé de son mari RFK Jr.

Cheryl Hines a profité d’une soirée aux Emmys quelques jours avant qu’un scandale de tromperie n’engloutisse son mariage avec Robert F. Kenndy Jr.

La star de « Curb Your Enthusiasm » a été aperçue assise à côté de son co-star Jeff Garlin à l’after-party des HBO/Max Primetime Emmy Awards le 15 septembre. a déclaré une source à People.

« Elle était de bonne humeur », a ajouté la source.

Hines a également été photographié en train de faire la fête sur le tapis rouge des Emmys avec la star de « Very Bad Trip » Rachel Harris.

Son mariage avec Kennedy a fait l’objet d’un examen minutieux après des informations selon lesquelles la correspondante politique du magazine New York, Olivia Nuzzi, aurait eu une liaison avec lui.

Cheryl Hines était en pleine forme sur le tapis rouge des Emmys quelques jours avant que la nouvelle n’éclate selon laquelle son mari, Robert F. Kennedy Jr., était impliqué dans un scandale de sexting. Getty Images

Hines a été photographiée en train de s’amuser à l’after-party de HBO/Max. FilmMagic pour HBO/Max

Quelques jours plus tard, son mari, Robert F. Kennedy Jr., a été accusé d’être impliqué dans un scandale de sexting. Bloomberg via Getty Images

« La nature de certaines communications entre moi et un ancien sujet de reportage est devenue personnelle », a avoué le journaliste de 31 ans dans un communiqué jeudi soir, sans nommer l’anti-vaccin enragé qui a récemment soutenu l’ancien président Trump.

Nuzzi a cependant insisté sur le fait que leur relation n’était pas physique.

Des sources ont déclaré au Post que Nuzzi, 31 ans, qui était fiancée à son collègue journaliste Ryan Lizza, aurait envoyé des textos à son rejeton politique.

Selon certaines informations, Olivia Nuzzi, journaliste au magazine New York, aurait eu une liaison émotionnelle avec le rejeton politique. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Nuzzi était fiancée à Ryan Luzzi lorsque la prétendue liaison a commencé. Olivia Nuzzi / Facebook

Page Six rapporte en exclusivité que le couple « n’était pas particulièrement prudent » au sujet de leur prétendue liaison émotionnelle et « en avait peut-être parlé à beaucoup de gens » avant que cela ne fasse la une des journaux.

Lizza a révélé qu’il n’était plus fiancé à Nuzzi.

Suite à cet aveu choquant, le magazine New York a annoncé dans une note aux lecteurs que Nuzzi avait été mise en congé.

« Récemment, notre correspondante à Washington, Olivia Nuzzi, a reconnu aux rédacteurs en chef du magazine qu’elle avait eu une relation personnelle avec un ancien sujet lié à la campagne de 2024 alors qu’elle faisait un reportage sur la campagne, une violation des normes du magazine en matière de conflits d’intérêts et de divulgations », a déclaré la publication dans un communiqué publié sur son site Web jeudi soir.

Lizza a confirmé vendredi qu’il n’était plus fiancé à Nuzzi. Instagram/@olivianuzzix

Hines a épousé Kennedy en 2014 après trois ans de relation. _cherylhines/Instagram

Nuzzi a rencontré Kennedy, 70 ans, alors qu’elle écrivait un profil pour le magazine New York, publié en novembre 2023. La liaison aurait commencé après la publication de l’article.

Kennedy a nié que quoi que ce soit d’inattendu se soit produit.

« M. Kennedy n’a rencontré Olivia Nuzzi qu’une seule fois dans sa vie pour une interview qu’elle avait demandée, ce qui a donné lieu à un article à charge », a déclaré un porte-parole de Kennedy au Post.

C’était le troisième mariage de Kennedy et le deuxième pour Hines. _cherylhines/Instagram

Kennedy a été critiqué pour ses allégations démenties sur la vaccination. Jay Janner / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Hines a commencé à sortir avec Kennedy en 2011 et ils se sont mariés trois ans plus tard.

Elle partage une fille, Catherine, 20 ans, avec son ex-mari, Paul Young.

Kennedy, qui s’est présenté comme indépendant auparavant abandonnant la course présidentielle le mois derniera six enfants avec ses deux ex-femmes, Emily Black et Mary Richardson.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Il a abandonné la course présidentielle en août. REUTERS

Kennedy a depuis soutenu la candidature de Trump à la présidence. Rob Schumacher / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Richardson décédé par suicide en 2012.

Kennedy a eu de multiples aventures alors qu’il était marié à Richardson, ce qu’il aurait apparemment fait. détaillé dans un journal.

Les amis de l’actrice lui auraient conseillé de ne pas épouser le célèbre coureur de jupons.

Un porte-parole de Hines a refusé de commenter.