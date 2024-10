Cheryl Hines brise le silence sur les « rumeurs » concernant sa relation avec Robert F. Kennedy Jr. | Cheryl Hines, Olivia Nuzzi, Robert F. Kennedy Jr. | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Cheryl Hines brise son silence sur les « rumeurs » entourant son mariage avec Robert F. Kennedy Jr. au milieu d’informations selon lesquelles il aurait eu une relation inappropriée avec un journaliste Olivia Nuzzi.

L’homme de 59 ans Limitez votre enthousiasme L’actrice est sortie pour un événement ce week-end et on lui a demandé comment elle gérait toutes les rumeurs qui circulaient sur sa vie.

Continuez à lire pour en savoir plus…

« Beaucoup d’émotions avec les rumeurs ! Mais tout sera dans mon livre. Cheryl dit Nous chaque semaine. «J’écris un livre. J’ai pris des notes – des notes sérieuses ! »

Cheryl a également été interrogée sur le secret de son mariage durable avec Robert70 ans. Ils sont mariés depuis 2014.

« Il doit y avoir un lien », a-t-elle déclaré. « Il y a un lien entre vous, votre mari ou votre partenaire et toutes les folies qui se passent autour de vous, ou vous regardez et vous vous enregistrez et vous vous dites : « OK. Tout ira bien. Nous allons traverser ce moment. Et, vous savez, souvent, c’est drôle et vous pouvez vous pencher et dire : « C’est des couilles folles », et passer un moment ensemble, puis garder la tête haute et passer à autre chose.

Des allégations récentes affirmaient que RFK Jr. Je voulais mettre la journaliste enceinte.