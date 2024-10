Cheryl Hines brise le silence sur le mariage de RFK Jr. après le scandale des sextings d’Olivia Nuzzi

Cheryl Hines a révélé qu’elle écrivait un livre sur les « rumeurs » qu’elle et son mari, Robert F. Kennedy Jr., ont traitées au milieu de son prétendu scandale de sexting avec la journaliste politique Olivia Nuzzi.

« Beaucoup d’émotions avec les rumeurs ! » l’actrice nous l’a dit chaque semaine lors de l’événement du 50e anniversaire de Groundlings samedi à Los Angeles tout en portant son alliance.

«Mais tout sera dans mon livre. J’écris un livre. J’ai pris des notes – des notes sérieuses ! »

Cheryl Hines, vue ici samedi, a révélé qu'elle écrivait un livre sur les « rumeurs » auxquelles elle et son mari, Robert F. Kennedy Jr., ont été confrontés.

« Beaucoup d'émotions avec les rumeurs ! » l'actrice, vue ici avec son mari en janvier, a déclaré samedi à Us Weekly.

Au milieu des rumeurs entourant son mariage de 10 ans, Hines a déclaré qu’elle se concentrait sur « beaucoup de plaisir avec [her] famille. »

« Ils sont amusants. Je veux dire, si j’avais une famille ennuyeuse, ce serait difficile », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’il suffit d’essayer d’accepter l’inconnu et, au lieu de lutter contre lui, d’essayer en quelque sorte de l’accepter et de dire simplement oui à tout ce qui se présente à vous. »

La star de « RV » a expliqué qu’elle essayait de se concentrer sur « les petits moments et de ne rien prendre trop au sérieux ».

« Même si je me retrouve dans des situations très graves ! Hines, 59 ans, a ajouté.

«Mais tout sera dans mon livre. J'écris un livre. J'ai pris des notes – des notes sérieuses ! » a-t-elle ajouté.

Les commentaires de Hines surviennent un mois après l'annonce de la prétendue liaison de sexting de Kennedy avec la journaliste Olivia Nuzzi.

Hines partage sa fille Catherine Rose, 20 ans, avec son ex-mari Paul Young, tandis que Kennedy a des enfants Bobby, 40 ans, Kathleen, 36 ans, Conor, 30 ans, Kyra, 29 ans, Willian, 26 ans et Aidan, 23 ans, issus de relations antérieures.

Ailleurs dans l’interview, la star de « Curb Your Enthusiasm » a également parlé du secret d’un mariage durable et du dépassement des moments « fous » avec son mari.

« Il doit y avoir un lien », a-t-elle déclaré à Us Weekly.

La star de « RV » a partagé qu'elle se concentrait sur sa famille au milieu des ragots.

« Ils sont amusants. Je veux dire, si j'avais une famille ennuyeuse, ce serait difficile », a-t-elle déclaré.

«Il y a un lien entre votre mari ou votre partenaire et toutes les folies qui se passent autour de vous, ou vous regardez et vous vous enregistrez et vous vous dites ‘OK. Tout ira bien. Nous allons traverser ce moment.

Elle a poursuivi: « Et, vous savez, souvent, c’est drôle et vous pouvez vous pencher et dire: ‘C’est des couilles folles’, passer un moment ensemble, puis garder la tête haute et passer à autre chose. «

Hines a également évoqué le début de sa romance avec Kennedy en 2011, expliquant qu’ils avaient appris à composer avec les bouleversements de la vie.

Hines et Kennedy ont fait front commun malgré sa prétendue relation avec Nuzzi.

Elle a également parlé à Us Weekly de l'importance d'avoir une « connexion » avec votre conjoint.

«Quand j’ai rencontré Bobby, je lui ai dit : ‘Tu n’as jamais voulu te lancer en politique ?’ et il a répondu : « Non, j’ai l’impression que je peux faire plus de travail en tant qu’avocat environnemental et que je n’y suis pas obligé. Je ne suis pas redevable aux entreprises ou aux sociétés », a-t-elle expliqué.

«Je me disais: ‘Super. Ça va être génial ! » Et puis la vie vous donne un virage à gauche, un virage à droite, peu importe ce qui se passe.

L’année dernière, Kennedy, 70 ans, a lancé sa candidature à la présidentielle de 2024, mais il s’est retiré des élections en août et a soutenu le candidat républicain Donald Trump.

Hines a reconnu que même si la politique peut susciter de nombreux sentiments mitigés, elle ne permet pas à la carrière de son mari d’interférer avec leur relation.

« Souvent, c'est drôle et vous pouvez vous pencher et dire : 'C'est des couilles folles', passer un moment ensemble, puis garder la tête haute et passer à autre chose », a-t-elle déclaré.

Hines et Kennedy sont mariés depuis 2014.

« Les gens ont beaucoup de sentiments à l’égard de la politique, surtout à Hollywood, et je ne sais pas », a-t-elle déclaré au média. «Je veux dire, jusqu’à présent, j’ai l’impression que tout va bien.

« Je suis d’accord pour avoir des conversations comme celle-là avec les gens et, pour moi, cela ne définit pas quelqu’un. Pour certaines personnes, c’est le cas et c’est comme si vous ne pouviez pas le contrôler. Je ne peux rien y faire, alors je dois me laisser envahir. »

Hines et Kennedy se sont mariés en 2014 après près de trois ans de relation.

Les commentaires de la star de « Waitress » à propos de son mari interviennent après que celui-ci ait fait la une des journaux concernant sa prétendue liaison avec Nuzzi, une correspondante politique de 31 ans du New York Magazine.

Nuzzi a été suspendue de son poste de journaliste pour le New York Magazine après avoir admis une relation inappropriée avec un ancien sujet.

Elle s'est également séparée de son fiancé d'alors, Ryan Lizza.

Nuzzi a admis avoir eu une relation avec Kennedy après avoir prétendument parlé aux gens des photos « intimes » qu’elle lui avait envoyées par SMS.

Le scandale a conduit à la suspension de Nuzzi de son emploi et à la rupture avec son fiancé Ryan Lizza.

Hines, quant à elle, a fait front commun avec Kennedy bien qu’elle ait été photographiée sans son alliance peu de temps après l’annonce de la nouvelle.