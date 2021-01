Pousser à la limite!

Visage de jeu de célébrité a vu sa juste part de blessures de joueurs – de Justin Long twerk si fort qu’il a failli jeter le dos à Sarah Hyland avoir de graves douleurs à l’estomac causées par les spaghettis – mais sera l’hôte et le producteur exécutif Kevin Hart témoigner encore d’un autre sur le tout nouvel épisode de ce soir?

À en juger par cet aperçu exclusif, Peut-être.

Dans le clip, « Mouthing Off » est de retour, et pour les candidats Cheryl Hines et Kyra Kennedy, le nom du jeu est des films d’horreur. Kyra est chargée de dresser une liste de cinq films effrayants que Kevin a envoyés dans une enveloppe scellée, et tout ce que Cheryl a à faire est de répéter les noms en moins de 60 secondes.

La torsion? La bouche de Kyra sera pleine de trous de beignets.

Heureusement pour elle et Cheryl, elle a un plan. Avant le début du jeu, Kyra commence à soigneusement chargez les trous de beignet dans sa bouche. Avant longtemps, Kevin se rend compte de ce qu’elle fait – placer «stratégiquement» les beignets – mais techniquement, elle n’enfreint aucune règle, donc la compétition se déroule sans accroc.