L’actrice d’EastEnders Cheryl Fergison a révélé que sa vie avait été transformée en « misère » après le piratage de ses comptes en ligne.

La star de la BBC, âgée de 55 ans, qui est surtout connue pour jouer Heather Trott, s’est adressée aux médias sociaux pour expliquer qu’elle avait été laissée « frustrée et bouleversée » par l’épreuve dramatique.

Parallèlement au long post, la mère de l’un d’eux a partagé un selfie à l’air sévère mais a essayé de sourire tout en essayant de rester positive.

Elle a également expliqué que son Twitter et son adresse e-mail avaient été piratés et qu’elle s’inquiétait de savoir qui aurait pu accéder à ses contacts.

« Salut tout le monde … alors voici ce qui s’est passé. Maintenant, en tant que personne positive, les deux derniers jours ont été totalement frustrants et bouleversants à cause du piratage! », Commença Cheryl.







«Parce que je ne fais pas le tour de la morosité et de la morosité, cela ne me vient pas à l’esprit que les gens peuvent essayer de ruiner la vie des gens sympathiques. Comme vous le savez, j’aime mes médias sociaux … mais cela m’a juste fait penser à ce dont nous avons tous besoin. pour revenir à un intemporel dépendant d’avoir toute notre vie basée sur une sorte de vie numérique.

Cheryl était vidée de ne plus pouvoir accéder à son compte Twitter, qui comptait plus de 91 000 abonnés.

Elle a ajouté: « Rien ne semble hors de portée pour ces personnes qui sont déterminées à essayer (et à réussir) de faire de la vie des gens une misère. Ce n’est pas juste et ce n’est pas bon pour l’âme. Donc, mon compte Twitter (vérifié et avec certains merveilleux supporters … plus de 91 mille d’entre vous) semble avoir été piraté .. Je ne peux plus accéder au compte …. et un compte de messagerie important a été compromis, ce qui signifie également que je ne peux pas recevoir mes e-mails, etc. . tellement frustrant …. c’est aussi inquiétant car ils pourraient utiliser mon adresse e-mail pour accéder à mes contacts et l’ont probablement déjà fait.







Cheryl a également expliqué que le piratage frustrant était survenu le même jour où elle avait appris de nouveaux projets passionnants qu’elle espérait partager avec ses fans.

L’acteur a poursuivi: « Tout ce que j’ai toujours voulu faire sur mes réseaux sociaux, c’est de vous soutenir, les fidèles soutiens de mon travail et de partager avec vous tous mes projets nouveaux et passionnants … alors je ne sais pas maintenant ce que je ressens à propos de tout cela. ceci maintenant … et le jour où j’apprends un nouveau projet de tournage passionnant aussi …

Sur une note plus légère, elle a exhorté ses fans: « … vas-y doucement et essayons tous de retrouver la simplicité de la vie … en tant que personne créative, je ne comprends pas très bien les trucs technologiques et si je suis honnête ce n’est pas vraiment ma tasse de thé …

« Je comprends que c’est génial pour ceux qui prospèrent sur un clavier et un ordinateur, mais moi personnellement, j’aime rencontrer de vraies personnes dans des situations réelles et m’appeler démodé mais je préfère de loin un bon vieux face à face, public à public, mélange social de personne à personne … l’un des vrais problèmes avec ce que nous avons tous traversé cette année dernière et ses défis … de toute façon mes adorables potes restent froids, gardez l’espoir et qu’est-ce qu’ils disent « ne laissez pas la chienne *** vous broyer. «

Les abonnés de la star de la télé n’ont pas tardé à partager leur soutien et ont révélé à Cheryl qu’ils avaient signalé son compte Twitter piraté.

« Je suis désolé d’entendre parler de ça … Affreux … Gardez le sourire … Restez en sécurité. Je vous envoie un câlin virtuel », a écrit un fan.







« Restez positif! LÉGENDE !! » ajouta une seconde.

Malgré le malheureux piratage en ligne, il semble que Cheryl reste positive. Dans son histoire Instagram, elle a également offert à ses fans un message personnel de la célèbre plateforme Memmo.

