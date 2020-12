L’ancienne star d’EastEnders Cheryl Fergison a été forcée de nier qu’elle était décédée, après qu’un fan a rendu hommage à son personnage à l’écran Heather Trott.

La femme de 55 ans a partagé une nouvelle photo d’elle-même pour rassurer les fans qu’elle était toujours en vie lundi.

Cheryl a déclaré aux fans: « Merci pour vos inquiétudes, mais je suis bien vivante malgré la confusion sur certains médias sociaux selon laquelle j’étais décédée.

«Malheureusement, nous avons perdu George Michael la légende et l’homme merveilleux il y a 4 ans.

« Heather Trott, eh bien oui elle est morte mais moi Cheryl Fergison, j’attends avec impatience une merveilleuse nouvelle année où je souhaite que notre industrie se remette à plein régime … »







Son message est venu après qu’un fan a partagé un hommage déroutant faisant référence au personnage de feuilleton populaire de Cheryl et au regretté George Michael.

Le message original déclarait: « En pensant à eux deux à cette période de Noël. RIP George et Hev, en riant là-haut, je parie! »

Heather a été tuée par les patrons d’EastEnders en 2012.

Cependant, Cheryl a repris son personnage sous la forme d’une voix off la veille de Noël 2016.

Dans l’enregistrement, les téléspectateurs ont entendu Heather dire que Noël n’était tout simplement pas Noël «sans un peu de George Michael».

L’ancien Wham! le chanteur a été retrouvé mort le lendemain.







De son côté, Cheryl a déclaré qu’elle espérait revenir à la télévision cette année.

La mère d’un enfant a poursuivi: « Avec confiance, je vous dis de me retrouver sur vos écrans pour la nouvelle année et voici de nouveaux projets passionnants et merveilleux (comme le dit le secret, ouvrez votre esprit et soyez positif dans les connaissances que vous recevrez ).

« Je vous souhaite à tous une nouvelle année prospère et merveilleuse, soyez patients, restez en sécurité et rappelez-vous que la vie consiste à la vivre du mieux que nous pouvons. »