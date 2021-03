Cheryl a pour mission d’être là pour l’ancienne camarade du groupe Sarah Harding alors qu’elle lutte contre un cancer du sein agressif.

Depuis son diagnostic de l’été 2020, l’ancienne chanteuse de Girls Aloud, Sarah, a subi une mastectomie et subit une chimiothérapie intensive.

Le cancer du hitmaker de Love Machine s’est maintenant propagé à sa colonne vertébrale et elle a tragiquement dit que Noël 2020 était probablement son dernier alors que sa santé continue de se détériorer.

Et à la lumière du diagnostic de la courageuse Sarah, elle et son ex-membre du groupe Cheryl ont renoué avec le Geordie en disant qu’entendre parler de la maladie de Sarah la frappait si fort et depuis lors, elle était constamment dans ses pensées.

Cheryl dit qu’elle se sent « impuissante » et qu’elle souhaite pouvoir être avec Sarah pendant la période difficile, mais comme ce n’est pas possible, au milieu de la pandémie de coronavirus, que la paire discute régulièrement au téléphone comme elle veut « être là pour elle en de toute façon « elle peut.

Dans des extraits du nouveau livre de Sarah, 39 ans, Hear Me Out, publié par Glamour, Cheryl réfléchit à la découverte du cancer de son amie et explique ce que cela lui a fait ressentir.







(Image: © Tom Dymond / Syco / Thames / Corbis)



La mère d’un enfant: « La nouvelle de la maladie de Sarah m’a tellement frappé. Depuis ce jour, elle est dans mon cerveau à chaque heure d’éveil – à tel point que j’ai envie d’être avec elle. Bien sûr, c’est Parfois, elle et moi FaceTime, elle a l’air forte, et nous pouvons bavarder joyeusement pendant des heures.

« Je suppose que c’est la nature du problème; cela semble tellement imprévisible. Au départ, je me sentais impuissant. J’avais du mal à trouver les bons mots à dire quand je lui parlais, et je ne savais pas quoi faire ni comment être.

«Maintenant, je veux juste être là pour elle de toutes les manières possibles. Elle voudra peut-être pleurer, se plaindre ou même rire, mais où que ce soit, soyez simplement là.

Cheryl ajoute également qu’elle ne veut pas que Sarah ait «aucun regret» et dit qu’elle ne veut pas qu’elle «se donne des coups de pied pour des choses qu’elle a faites dans le passé».

Sarah envisage actuellement des options de traitement pour une tumeur secondaire à la base de sa colonne vertébrale, qui s’est peut-être développée dans son cerveau.







(Image: Copyright inconnu)



Cependant, elle ne veut pas subir de radiothérapie car cela signifierait également perdre ses cheveux.

Bien qu’elle sache que certains pourraient considérer cela comme « vain », Sarah soutient que s’il ne lui reste que quelques mois, perdre ses cheveux n’en vaut pas la peine.

Ayant déjà subi le traumatisme de perdre sa poitrine et d’être trop malade pour avoir une reconstruction – ce qui l’a empêchée de se regarder dans le miroir – Sarah veut garder ses cheveux blonds.

La gagnante de Celebrity Big Brother écrit dans son livre: « Je ne veux pas avoir l’impression de devoir passer le temps qu’il me reste à me cacher. »

Elle ne veut pas non plus de pronostic exact et ne voit pas pourquoi quiconque voudrait cela.

Au lieu de s’attarder sur le nombre de mois qu’il lui reste, Sarah se concentre à tirer le meilleur parti du temps dont elle dispose.







(Image: Getty Images)



«J’essaie de vivre et de profiter de chaque seconde de ma vie, aussi longue soit-elle», explique-t-elle.

Dans le livre franc, Sarah parle également de son diagnostic, qui est arrivé tard car elle avait trop peur pour demander de l’aide pendant la pandémie.

Elle a ignoré sa masse mammaire jusqu’à ce qu’elle soit extrêmement douloureuse, s’auto-médicamenteuse avec des analgésiques, elle a « sauté comme des Smarties » même lorsqu’elle ne pouvait plus dormir au lit.

La chanteuse révèle également qu’elle était si malade qu’elle a failli mourir d’une septicémie à l’hôpital lorsqu’un port a été aménagé avant de commencer un traitement de chimiothérapie.







(Image: Getty Images)



Sarah explique comment elle a été placée dans un coma médicalement provoqué pendant deux semaines, mais qu’elle n’a pas réussi à se réveiller lorsqu’elle a été amenée. Après être finalement arrivée, elle a passé encore deux semaines en soins intensifs.

Tout ce temps passé sur un ventilateur a affecté son discours, Sarah ne pouvant faire que du bruit. Elle se compare à un «chimpanzé essayant de communiquer».

Sarah, qui est devenue célèbre sur Popstars en 2002, parle en détail de son expérience de traitement pour un cancer.







(Image: sarahnicoleharding / Instagram)



Partageant la peur intense qu’elle ressentait, elle remercie les médecins et les infirmières qui se sont occupés d’elle avec tendresse et compassion, lorsque les amis et la famille de Sarah n’ont pas pu être à ses côtés en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Incapables d’avoir des visiteurs, les infirmières sont intervenues pour combler le vide, l’une d’entre elles l’aidant même à surmonter sa peur du sommeil après son coma en dormant à ses côtés.

Sarah exhorte les fans à vérifier régulièrement leurs seins et à chercher immédiatement un traitement s’ils ont des soupçons que les choses ne sont pas correctes, affirmant que ce message était sa motivation en écrivant son livre.

* Hear Me Out de Sarah Harding est publié par Ebury jeudi