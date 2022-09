Cheryl Burke, pro de “Dancing with the Stars”, explique comment l’émission lui a “sauvé” la vie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cheryl Burke, pro de “Dancing with the Stars”, explique comment la danse l’a “sauvée”.

Burke a rejoint le spectacle dans sa deuxième saison et a été un favori instantané des fans, remportant la compétition avec son partenaire, Drew Lachey. Elle a recréé sa première saison réussie dans la saison 3 lorsqu’elle a remporté une victoire avec son partenaire Emmitt Smith.

Tout au long de son passage dans la série, Burke a traversé de nombreux hauts et des bas dans sa vie personnelle et attribue à la série le fait de l’avoir motivée et de lui avoir donné une raison de continuer.

“Je suppose que cela revient toujours à la façon dont danser d’une certaine manière m’a sauvé la vie à bien des égards”, a-t-elle expliqué à Fox News Digital après avoir filmé la première de la saison 31 lundi.

Burke a ajouté: “Que ce soit ma sobriété ou mon divorce ou quand c’était vraiment difficile l’année dernière … la danse a vraiment, ce spectacle en particulier, m’a aidé à me distraire des choses qui ont été très difficiles à gérer émotionnellement.”

La danseuse professionnelle admet que sans le spectacle et les amitiés qu’elle a créées en le faisant, elle serait dans un endroit bien différent.

“Cela me fait sortir du lit. Cela me donne un but dans la vie, peu importe”, a déclaré Burke. “Je pense … si ce n’était pas pour un spectacle comme celui-ci, une famille comme celle-ci, je serais probablement vraiment bouleversé et déprimé et je ne quitterais jamais ma maison.”

Burke a fait allusion aux moments difficiles qu’elle a vécus récemment dans sa vie, notamment ses luttes contre la sobriété et son divorce.

En février 2022, Burke a annoncé qu’elle et son mari, l’acteur de “Mme Doubtfire” Matthew Lawrence, se séparaient après trois ans de mariage. Ils se sont mariés en 2019 après plusieurs années ensemble, mais Burke a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables.

Après l’annonce du divorce, Burke s’est rendue sur Instagram pour parler de la fin de la relation et demander à ses fans de respecter la confidentialité. Plus tard, elle a posté quelque chose sur l’un de ses ex qui la trompait, mais elle n’a fourni aucun nom, ce qui ne permet pas de savoir si elle parlait de Lawrence.

“J’ai réalisé qu’il n’y avait vraiment pas de moyen facile d’annoncer la fin de mon mariage”, avait-elle déclaré sur Instagram à l’époque. “J’espère que vous comprendrez que je ne commenterai plus pour le moment et que je demande compréhension et confidentialité. Merci à tous pour tous les mots aimables et le soutien que vous m’avez apportés.”

Bien qu’il y ait eu quelques bosses sur la route, le divorce aurait été finalisé en septembre.

En 2018, lorsque le couple s’est fiancé pour la première fois, Burke a révélé qu’elle avait décidé d’arrêter l’alcool. En 2020, après avoir célébré deux ans de sobriété, elle a révélé que ses fiançailles étaient l’une des raisons pour lesquelles elle avait décidé de devenir sobre, mais la raison principale était le décès de son père, qui était alcoolique.

“Je n’étais pas ivre, je n’avais pas la gueule de bois, mais c’était quand même quand je buvais. Je me souviens d’avoir raté ma chorégraphie … J’ai massacré ma routine quand je suis censé être là pour la célébrité”, a déclaré Burke pendant un épisode d’octobre 2020 de son podcast “Pretty Messed Up”. “Je me suis auto-sabotée, et à partir de ce moment-là, j’ai eu l’impression que ma carrière s’était effondrée.”

En parlant avec “Entertainment Tonight”, Burke a qualifié son expérience cette saison en tant que femme sobre “d’intéressante” et de “toute nouvelle expérience”.

“Danse avec les stars” est diffusé le lundi sur Disney +.