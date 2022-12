Cheryl Burke parle de “rupture” avec “Dancing with the Stars”, de rumeurs de cure de désintoxication et de son avenir à la télévision

Cheryl Burke est prête à dire au revoir à “Dancing with the Stars”.

Après 26 saisons dans le spectacle de danse de compétition, Burke s’éloigne après avoir remporté deux trophées Mirror Ball, enduré un divorce public et poursuivi son parcours de sobriété.

“C’est la pire rupture que j’ai jamais vécue”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital à propos de sa décision de quitter la série.

“Il y avait probablement, vous savez, une option pour moi de me retirer tranquillement”, dit-elle en rendant publique sa décision de quitter le programme ABC. “Cependant, je sais que, vous savez, dans mon subconscient, s’il y a toujours cette option de revenir en arrière et de continuer à être un danseur professionnel, et je ne dis pas cela à la légère, alors… Je ne vais jamais, je suppose, donner cette énergie que je suis prêt à aller de l’avant.”

CHERYL BURKE APPELLE UN EX DE TRICHE SANS NOM APRÈS QU’ELLE A DIT QU’ELLE A TROUVÉ “DES MESSAGES TEXTE, DU VIAGRA ET UN COLLIER”

Burke a commencé la série au cours de sa deuxième saison, obtenant la première place aux côtés de son partenaire célèbre Drew Lachey en 2006.

“J’ai déménagé à Los Angeles à cause de ‘Dancing with the Stars’, il n’y avait pas d’autre raison”, a-t-elle noté à quel point sa vie est liée au programme, rendant son départ d’autant plus difficile.

“Je suis un num-er professionnel, ce qui signifie que maintenant que je ne bois pas, je peux faire d’autres choses… Comme être occupé à faire mes bagages ou être productif… Et donc quand ça m’a vraiment frappé, c’était probablement deux jours plus tard, ” a-t-elle dit du changement profond dans sa vie.

“C’est juste vraiment bizarre parce que j’ai aussi remarqué que je n’ai toujours pas pleuré ma vie de compétition. Ce qui veut dire que je suis sorti tout droit du monde compétitif de la danse de salon, de vous savez, vivant à Harlem à l’époque avec mon professionnel partenaire directement dans “Danse avec les stars”. Donc pour moi, c’est fondamentalement un double coup dur en ce moment parce que non seulement j’ai, vous savez, raccroché les chaussures, mais je ne serai plus en compétition en général.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’elle se réfère aux acteurs et à l’équipe de la série en tant que famille, Burke a reconnu qu’elle avait atteint un plateau.

“J’ai toujours été le genre de personne qui veut juste être constamment mise au défi”, a-t-elle partagé. “Depuis mon divorce, le ressentir, ce sentiment de stagnation, que j’ai commencé à développer également plus tard dans le mariage et à ne pas grandir, que ce soit, vous savez, dans une relation ou au sein de l’entreprise est quelque chose avec lequel je ne suis jamais à l’aise – c’est de ne pas pouvoir grandir. Donc c’est important pour moi de faire d’autres choses. Et j’ai fait 26 saisons avec le même boulot, avec le même rôle, non ? Avec le même intitulé de poste. Donc pour moi, tu sais, ce serait aller à l’encontre de mes valeurs et de mes croyances en tant qu’être humain si je ne le faisais pas.”

Burke a finalisé son divorce avec son ex-mari Matt Lawrence plus tôt cette année.

Le joueur de 38 ans a également noté que la décision de quitter “Dancing with the Stars” n’a pas été prise rapidement.

“Cela a mis longtemps à venir… Parce que c’était une danse d’adieu ou une retraite… il n’y a pas de retour en arrière. Et je savais vraiment que cela allait et je devais me tenir responsable… Ce n’est pas le premier le temps je suppose qu’il me reste… [The show was] si aimable de m’accorder un moment lors de la finale”, a-t-elle reconnu avoir eu l’opportunité d’une dernière danse dans l’émission cet automne.

“Je crois vraiment que jusqu’à ce que je puisse vraiment couper le cordon ombilical, qui est toujours très attaché à la série, je n’aurai plus d’autres opportunités. Et je veux continuer à construire, vous savez, la santé mentale et à être un défenseur de santé mentale. C’est là ma passion. Je suis actuellement en train de développer un programme de danse, qui a duré 10 ans. Cela a à voir avec le mouvement et les bienfaits thérapeutiques du mouvement, parce que je crois et je sais dans mon cœur cette danse m’a sauvé la vie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En ce qui concerne la suite pour Burke, c’est surtout une surprise.

“Je sais que beaucoup de gens pensent que je fais une pause parce que je dois aller au centre de désintoxication le plus proche parce que j’ai été si vulnérable. Et je pense que beaucoup de gens croient généralement que la vulnérabilité équivaut à la faiblesse quoi qu’il arrive, ” elle a dit..

“Je sais pertinemment que j’ai aidé d’autres personnes à se sentir comme si elles n’étaient pas seules. Et pour moi, c’est mon but en ce moment dans ma vie.

Cependant, l’artiste ne restera pas longtemps éloigné du petit écran. “Il y a une autre émission à la télévision dans laquelle ce n’est pas moi qui apprends à danser à quelqu’un”, dit-elle à propos d’un projet qu’elle a en préparation.

“Cela va certainement montrer une autre facette de moi, et ça va certainement virer, parce que c’est là où j’en suis dans ma vie, vers ce que je veux continuer à répandre, qui est la vulnérabilité, la ténacité, la force et la capacité de persévérer à travers tout les difficultés et tout cela aussi à travers cette plate-forme.”