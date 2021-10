Cheryl Burke et Cody Rigsby, candidats de «Dancing with the Stars», concourront à domicile après avoir contracté COVID-19

« Danser avec les étoiles » Les candidats Cheryl Burke et Cody Rigsby entreront dans l’histoire de la saison 30 – mais probablement pas pour la raison qu’ils attendaient.

Rigsby, 34 ans, a été testé positif pour COVID-19 quelques jours après que son partenaire Burke, 37 ans, a commencé sa quarantaine après un résultat positif . « J’ai des symptômes très légers : congestion, un petit mal de tête, toux », Rigsby dit dans un post Instagram .

« Mais par rapport à quand j’ai eu COVID plus tôt cette année, c’est la nuit et le jour, donc ça doit être le vaccin et les anticorps qui fonctionnent – ​​nous en sommes très reconnaissants. »

Vendredi, Burke s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour sur ce qu’elle ressent et a également fait savoir aux fans comment la série allait se poursuivre pendant qu’ils se remettaient des studios.

« Je veux juste que tout le monde sache que mon partenaire et moi avons COVID, dont je me sens toujours aussi mal, et évidemment, je suis tellement heureuse que nous nous sentions tous les deux bien », a déclaré Burke dans une vidéo qu’elle a filmée de l’intérieur de sa maison. « Nous allons toujours danser lundi, mais nous allons le faire à distance et dans le confort de notre propre maison. »

Burke a ensuite jeté un coup d’œil à son salon, qui, selon elle, se transforme en salle de bal.

« Quoi qu’il en soit, cela a été un défi, sans aucun doute, mais je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité », a-t-elle poursuivi. « C’est définitivement une nouvelle chose qui ne s’est jamais produite auparavant. Cela va entrer dans l’histoire, les gars. Les 30 saisons de » Danse avec les stars « , jamais, jamais nous n’avons fait quelque chose comme ça à distance. Nous danserons en direct, alors assurez-vous de vous connecter ce lundi pour quelque chose qui se passe dans les livres d’histoire de « Danse avec les stars ». Rendez-vous dans mon salon mais sur la piste de danse. «

Également dans sa mise à jour, Burke a expliqué qu’elle avait complètement perdu son sens du goût et de l’odorat, mais qu’elle se sentait globalement « bien ».

Plus tôt cette semaine, Rigsby, qui est devenu célèbre en tant que peloton instructeur, a informé les fans qu’il prendrait une pause du travail en raison de son diagnostic.

« Pour bien me reposer et récupérer ainsi que pour éviter d’exposer les autres, je vais faire une pause dans les prochains jours », a-t-il écrit en légende de son post Instagram. « J’apprécie tout votre soutien et je serai de retour dès que je serai prêt. »

Auparavant, Burke a partagé avec ses fans qu’elle « complètement vaccinée, entièrement vaccinée Moderna ».

Burke et Rigsby ont été jugés la semaine dernière à l’aide d’une séance d’entraînement préenregistrée en raison de protocoles de sécurité.