AJ McLean célèbre une étape importante avec l’aide de ses proches.

Au cours du week-end, le Backstreet Boys La star s’est ouverte sur son rétablissement de l’alcoolisme, tout en marquant également le premier anniversaire de sa sobriété.

La star de 42 ans a également discuté de son voyage avec son co-animateur de podcast et ancien Danser avec les étoiles partenaire Cheryl Burke, ainsi que son ami René Elizondo Jr.

« Je vais être sobre un an demain [Dec. 7], ce qui est insensé « , a partagé AJ sur le Assez foiré balado du dimanche 6 décembre. « Tant que je garde mon côté de la rue propre, je ne peux pas m’inquiéter de garder votre côté de la rue propre. Et tout s’est vraiment bien passé. Je me sens beaucoup mieux. »

Tout en évoquant son exploit, le chanteur a pris un moment pour remercier René de toujours se tenir à ses côtés.

«Je le cachais à ma femme, ou du moins j’essayais de le faire, à mes camarades de groupe et à tout le monde», a expliqué AJ à propos de ses luttes passées. « Mais il y avait un certain niveau de confort avec René, où il n’avait pas à me le retirer comme tout le monde. »