Cheryl Burke donne des conseils à la pro de « DWTS » associée à Anna Delvey

Danse avec les stars L’ancienne élève Cheryl Burke offre un amour dur à la candidate de la saison 33 Anna Delvey et des mots de sagesse au partenaire professionnel de la fausse héritière, Ezra Sosa, d’un danseur à un autre.

Dans le dernier épisode d’elle Sexe, mensonges et bronzage par pulvérisation podcast, Burke — qui a passé 26 saisons sur DWTS — n’a pas mâché ses mots lorsqu’il s’est agi de la candidate la plus controversée de la saison actuelle. Bien que Burke ait admis que l’arnaqueuse (dont le vrai nom de famille est Sorokin) avait montré beaucoup de promesses lors de sa première danse, elle n’envie pas Sosa d’avoir été associée à Delvey juste après avoir été promue au rang de danseuse professionnelle.

« Pauvre Ezra, pour sa première saison, vous savez, il doit non seulement faire face à toute cette presse et à toute cette attention pour la toute première fois, mais il doit aussi d’une manière ou d’une autre la faire craquer », a déclaré Burke, faisant référence à l’attitude sans émotion de Delvey.

Ezra Sosa et Anna Delvey sur « Danse avec les stars ».

Disney/Eric McCandless



Burke a souligné qu’après la performance du duo dans l’épisode de la première, l’animatrice Julianne Hough a demandé à Delvey comment elle se sentait, et la candidate a répondu qu’elle était simplement heureuse de ne pas avoir à refaire cette danse. « C’est ce que je veux dire », a expliqué Burke. « Aussi drôle et sec que cela puisse être, je ne pense pas que la plupart des Américains s’identifieront à elle. J’espère donc qu’Ezra ou quelqu’un d’autre la fera craquer parce qu’elle est humaine. Elle n’est pas un robot. Il y a un cœur là-dedans quelque part, n’est-ce pas ? J’aimerais que d’une certaine manière, les nerfs créent un peu plus d’émotion ».

Elle a noté que l’énergie dans la salle a chuté lorsque Delvey, qui doit porter un bracelet électronique, et Sosa ont dansé. « C’était juste un coup bas », a déclaré Burke. « Et les gens ne sont pas contents qu’elle soit dans l’émission. Donc la seule façon pour elle de changer les opinions des gens est de montrer de l’émotion. C’est la clé. »

Son conseil à Sosa, elle-même une professionnelle chevronnée ? « Ezra, fais venir un thérapeute dans cette pièce si tu peux. »

Quant à Delvey, Burke a suggéré la Inventer Anna Le sujet devrait essayer d’être plus vulnérable. « Elle continue de laisser un goût amer dans la bouche des gens parce qu’elle ne veut pas être vulnérable », a déclaré Burke. « Et malheureusement, avec un spectacle comme celui-ci, soit vous faites confiance au processus et êtes prêt à y aller, soit vous ne l’êtes pas, et vous essayez d’être cool ou vous essayez de penser, genre, j’essaie de me réinventer. Mais faites simplement le travail parce que la réinvention de vous-même se produira, je vous le promets, si vous vous concentrez simplement sur ce qui vous attend, c’est-à-dire votre prochaine danse. »

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Delvey et Sosa ont finalement obtenu un score de 18 sur 30 pour leur cha-cha, ce qui les a placés au milieu du peloton. Bien que personne n’ait été éliminé lors de la première de la saison, la semaine prochaine sera un épisode à double élimination.

Écoutez l’épisode complet de Sexe, mensonges et bronzage par pulvérisation au-dessus de. Danse avec les stars diffusé le mardi à 20 h HE/HP sur ABC.