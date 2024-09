Cheryl Burke donne des conseils à Artem Chigvintsev et Nikki Garcia au cours de leur divorce | Artem Chigvintsev, Cheryl Burke, Nikki Garcia | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Cheryl Burke s’adresse à Artem Chigvintsev et Nikki GarciaLe divorce de.

La semaine dernière, la star retraitée de la WWE, âgée de 40 ans, a demandé le divorce de l’homme de 42 ans. Danse avec les stars pro suite à son arrestation pour violences conjugales.

Dans un nouveau message, Cheryl40 ans, a donné quelques conseils à son ancienne co-star Artem et Nikki – qui sont les parents d’un fils de 4 ans Matthieu – alors qu’ils traversent leur divorce.

Continuez à lire pour en savoir plus…« C’est une situation vraiment regrettable, et j’espère que tout le monde va bien. » Cheryl dit Personnes« J’espère que Nikki et Artem protègent leur cœur et, plus important encore, que leur fils va bien. »

Cheryl a poursuivi en disant qu’elle envoyait « tellement d’amour » aux deux Artem et Nikkiajoutant : « J’espère qu’ils prendront le temps dont ils ont besoin pour guérir, même si cela signifie mettre leur carrière en suspens pendant un certain temps. »

Elle a ensuite partagé les leçons qu’elle a apprises de son propre divorce. Matthieu Lawrence — qui a été finalisé en 2022.

« Ce n’est pas facile, mais je crois que si vous donnez simplement le temps dont vous avez besoin pour faire votre deuil, nous le faisons tous différemment, il n’y a pas une seule façon de vivre le deuil, mais il est également important de vous choisir et de vous protéger. » Cheryl dit.

