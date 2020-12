Cheryl Burke regarde en arrière sur le chemin difficile qui l’a amenée à trouver le véritable amour avec son mari Matthew Lawrence.

Le joueur de 36 ans Danser avec les étoiles pro a partagé une vidéo puissante avec Youtube le vendredi 11 décembre intitulé «Mon expérience des relations abusives». Dans la vidéo, Cheryl a fourni aux fans un regard introspectif et brut sur la série de relations abusives qu’elle a endurées dans sa jeunesse.

«Même après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires et dans ma carrière de danseuse professionnelle, j’étais toujours dans ces types de relations de mauvais garçon, et j’ai continué sur le modèle de sortir avec des hommes violents», a-t-elle expliqué dans les images. « Je me maltraitais aussi en buvant trop et je n’avais vraiment aucun respect pour moi-même, ce dont je parlerai davantage dans les prochaines vidéos. »

Ce n’est que lorsqu’elle a commencé à sortir avec son éventuel mari Matthew en 2007 qu’elle a autorisé un partenaire en bonne santé dans sa vie, même si elle n’était pas encore prête à embrasser pleinement leur connexion.